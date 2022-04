PORDENONE - È difficile pensare che persone con le quali hai condiviso la vita fino a ieri oggi siano i nemici. È impossibile credere che sia il nemico l'uomo a fianco del quale ti addormenti ogni sera e ti risvegli al mattino. È quanto accade a Natasha, 48 anni, russa della Siberia e a Zinovy, 50, ucraino di Termopil, centro a un centinaio di chilometri da Leopoli. Forse l'unica soluzione è sentirsi un po' meno russa, un po' meno ucraino e solo una coppia che si vuole bene da 28 anni. Natasha e Zinovy sono arrivati in Italia con un visto turistico 19 anni fa e hanno deciso di restare, facendo di Maniago e del Friuli la loro nuova patria. Oggi vivono con angoscia mista a incredulità una guerra che non si aspettavano e che non capiscono. A casa loro ricevono e guardano il telegiornale russo, quello ucraino e ovviamente l'italiano. Impossibile non venirne contaminati. «La storia del massacro di Bucha, non è andata così come dicono qui, non è vero, è una fake», assicura Natasha. Una overdose di versioni della stessa, drammatica faccenda che li ha convinti a bandire la guerra dalla loro famiglia: non se ne parla e basta. Troppo doloroso, faticoso e difficile, probabilmente.

Di fronte al conflitto, Natasha fa quello che fanno le persone migliori: si aiutano. Nel suo caso, supporta Oxana, 42enne del Donbass scappata dalla sua casa distrutta portando con sè una bambina di soli 4 anni: «Vedo nei suoi occhi lo spavento, il dramma che ha vissuto e la disperazione della sua situazione». Natasha pensa anche alla sua di figlia, Anastasia, una splendida ragazza di 27 anni che ha pianto per due settimane quando ha saputo della guerra, lasciando l'Università di Udine dove sta studiando per il dottorato in ingegneria meccanica e che ora, per fortuna, ha ripreso a frequentare. Pensa ai bambini anche il dottor Roberto Dall'Amico, primario di Pediatria al Santa Maria degli Angeli, che alla fine non ce l'ha fatta più e ha scritto in rete della famiglia per metà da una parte e per metà dall'altra della stessa assurda barricata. Suoi amici di vecchia data, Zinovy e Natasha, dai tempi in cui Anastasia aveva avuto problemi di salute. «Me l'ha salvata lui, ringrazio Dio ogni giorno per aver messo Roberto sulla nostra strada», dice Natasha. Diplomata modellista, settore in cui non ha trovato occupazione, lei lavora alla casa di riposo di Cavasso, lui fa il muratore: da giovani avevano comprato casa in Russia, grezza da finire e per questo erano arrivati nel pordenonese. «Qualche anno, per mettere da parte i soldi che servivano, poi invece ci siamo detti che avremmo dovuto nascere qui. Ci siamo trovati bene e siamo rimasti».

Accendendo un mutuo, costruendo tra mille fatiche una vita che adesso la guerra, fatta di bandiere, potrebbe distruggere. «No, assolutamente non succederà mai. In 28 anni di matrimonio ne abbiamo passate di tutti i colori. Anzi, siamo più uniti di prima». Resta la paura per chi è in Ucraina. Zinovy ne ha parecchi: il fratello, dei nipoti, gli zii, il genero. Alcuni sono militari, altri pompieri. Non può dormire sonni tranquilli. Lei invece in Russia ha ancora la mamma e un fratello ingegnere informatico a Mosca. Natasha e Zinovy sono, senza saperlo, il miglior esempio di quella resilienza che va oltre ogni ostacolo. Lei in particolare, figlia di militare di carriera proprio nell'esercito russo. La sua famiglia girava il mondo per questo, fino a Kaliningrad, dove i vicini di casa erano ucraini e la figlia la migliore amica di Natasha. Lei le fece da testimone quando si sposò e fu proprio in quell'occasione che incontrò Zinovy, a sua volta testimone dello sposo. Si sposarono un anno dopo e poco dopo arrivò Anastasia, figlia di una russa e di un ucraino che si sente italiana, ma non può non piangere quando i paesi di mamma e papà si ritrovano l'uno contro l'altro.