Cresce la Coop Casarsa: fatturato da 26 milioni di euro, 16mila i soci

CASARSA DELLA DELIZIA (Pordenone) -cresce e si riunisce ina Faedis per il secondo anno consecutivo coi soci residenti in provincia di Udine, dove sono attivi anche i punti vendita di Goricizza di Codroipo, Porpetto e Ruda. Gli altri negozi del gruppo, che in totale sono 14, sono attivi in provincia die in: a Casarsa, San Giovanni di Casarsa, San Martino al Tagliamento,, Lestans di Sequals, Marsure, San Quirino, Pravisdomini e a Francenigo.«Arriviamo in assemblea soci - dice il presidente di Coop Casarsa,- con un bilancio positivo e con il fatturato complessivo di tutti i nostri 14 punti vendita che nel 2017 ha superato i 26 milioni di euro, in crescita rispetto ai volumi dell’esercizio precedente; i soci sono arrivati a quota c. In assemblea spiegheremo loro anche i vari interventi che realizziamo per garantire ogni giorno una spesa conveniente ma di qualità, puntando per esempio su prodotti locali del territorio regionale o sulle linee di prodotti Coop bio e rispettosi della natura».Quale è il segreto per questi dati positivi? «Amministriamo la cooperativa con l’attenzione che madri e padri riservano per la propria famiglia - dice Praturlon -, non facendo mai il famoso passo più lungo della gamba. Questo non significa però che non siamo una realtà attenta all’innovazione e al rispondere alle richieste dei nostri soci e consumatori: semplicemente siamo rimasti fedeli al mandato mutualistico che ci diedero quasi 100 anni fa, nel 1919, i nostri soci fondatori che volevano una cooperativa attenta alle esigenze della comunità».Le assemblee dei soci Coop Casarsa proseguiranno poi adi Gaiarine giovedì 24 maggio alle 19.30 nella sala del centro parrocchiale, per i soci della provincia di Treviso, e domenica 27 maggio alle 10.30 nel ridotto del teatro Pasolini di Casarsa della Delizia per i soci della provincia di Pordenone.In questa ultima occasione sarà consegnato ilalle scuole primaria Da Vinci di Casarsa, dell’infanzia Sacro Cuore sempre di Casarsa, Monsignor Giacomo Jop di San Giovanni di Casarsa; dell’infanzia Giovanni XXIII di, Maria Assunta di Barbeano di Spilimbergo; Città di Trieste di Valeriano di Pinzano al Tagliamento; primaria Marconi di Lestans die dell’infanzia Della Divina Volontà di Tauriano di Spilimbergo. A Goricizza, Pravisdomini, Porpetto, Ruda e Fiume Veneto il materiale didattico è già stato consegnato alle scuole direttamente con una cerimonia nel punto vendita.Nell'assemblea di Casarsa, sempre con la raccolta punti, i soci di Coop Casarsa, con un contributo integrativo della cooperativa, doneranno al Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia Onlus 2mila euro per le esigenze logistiche dell’organizzazione che garantisce pasti quotidiani ai meno abbienti presenti sul territorio regionale.