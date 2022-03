Miracolato in A27: «Nel sorpasso di un tir mi sono trovato la Golf di Sanders in frontale, ringrazio la Fortuna...» Il post

PORDENONE - Tra gli automobilisti che hanno rischiato un frontale con la Golf guidata dal cestista della Reyer, Victor Sanders, questa mattina all'alba, c'è Fabio Poser, 38 anni, ingegnere friulano di Brugnera (Pordenone) che stamattina - 31 marzo - stava andando all'aeroporto Marco Polo di Venezia per un viaggio di lavoro. Ha imboccato la A27 al casello di Conegliano, in direzione sud. Sui pannelli luminosi non c'era ancora nessun alert. All'improvviso, all'uscita da una curva si è trovato di fronte l'auto "impazzita".

«Erano le 5.15 – racconta sui social - Ero in seconda corsia, stavo sorpassando un camion. All'altezza della curva che immette sul rettilineo del ponte sul Piave ho visto dei fanali contromano. Ho sfanalato a mia volta e quella Golf mi è sfrecciata accanto. Se fossi stato nella corsia di sorpasso mi avrebbe centrato in pieno. Chi la guidava non ha toccato i freni».

A quel punto l'automobilista ha scartato a destra e ha telefonato al 113: "Quell'auto andava fermata". Come lui, decine di automobilisti e autotrasportatori hanno chiamato i numeri di soccorso.

«Al casello di Treviso Nord i tabelloni luminosi avvertivano della presenza di un'auto contromano e intimavano di accostare a destra. A me era andata bene, ho sperato che fosse così anche per tutti gli altri». Fabio ha realizzato davvero quale pericolo aveva scampato soltanto quando si è seduto sulle poltroncine dell'aeroporto Marco Polo di Venezia: «Ho scritto un post sui social per avvertire i miei contatti. Poco dopo ho saputo che l'auto era stata fermata, per fortuna senza provocare incidenti».