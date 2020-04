Esce dal supemercato senza la spesa: gli agenti lo fermano con la cocaina nel giubbotto

PORDENONE - Esce dal supermercato senza alcuna borsa della spesa. Strano. Poi sale sull'auto in sosta nel parcheggio dell'esercizio commerciale e si allontana velocemente. La Volante della Polizia della Questura di Pordenone si insospettisce, decide di seguire l'auto e di fermarla, identificando il conducente e chiedendogli l'autocertificazione. Non ce l'aveva. Da qui è partito un controllo più approfondito sull'uomo, un 38enne pordenonese, con precedenti in materia di stupefacenti.



In tasca del giubbotto gli agenti hanno così recuperato un involucro di cellophane contenente cocaina per un peso pari a circa 17 grammi. Quindi è scattata la perquisizione domiciliare: all’interno di due garage adibiti a ricovero attrezzi, sono stati trovati e sequestrati alcuni dischetti di cellophane ritagliati pronti per il confezionamento delle droga, ed altri involucri di cellophane già utilizzati, con evidenti tracce di residui di cocaina. Ed ancora: una dose di hashish, una di marijuana, un bilancino di precisione digitale.



L'uomo è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari. Il 38enne è stato anche sanzionato per aver violato le diposizioni in materia di divieto di spostamento, per il contenimento e contrasto del COVID-19, ex art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA