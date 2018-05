Feste e ponti: 20 incidenti stradali, 2 morti, 98 multe, tolti 308 punti

di Paola Treppo

PORDENONE - Sono 98 leal codice della strada elevate dal 21 aprile al primo maggio dalla polizia stradale didi cui 14 per guida senza, due per uso delalla guida, 27 per eccesso di velocità e una per aver abbandonato lungo la autostrada A28 dei rifiuti speciali; gli agenti hanno ritirato due patenti e decurtati complessivamente 308 punti sulla licenza di guida.I controlli su strada sono stati potenziati in occasione delle festività del 25 aprile e Primo maggio; in questo arco di tempo sono stati rilevati 20 incidenti stradali, due dei quali mortali, uno con omissione di soccorso e fuga del conducente che è stato subito rintracciato e denunciato. Sono stati controllati 890 veicoli e 321 persone; tre i controlli eseguiti in 3 esercizi pubblici nel corso dei quali state elevate tre violazioni amministrative.