PORDENONE - A partire dagli “accampamenti” periferici, il virus si ritira dalla provincia di Pordenone. Fuori di metafora e dentro la mappa colorata della sezione “Covid” del sito della Protezione civile del Fvg, il dettaglio è anche visivo: delle aree bianche, corrispondenti ai confini di alcuni comuni, sono comparse nelle ultime 48 ore non solo nella fascia montana, che già prima era libera dal contagio, ma anche più vicino al cuore della provincia, che sino a qualche giorno fa era rappresentato da una grande macchia blu (con diverse tonalità a seconda della penetrazione del virus nei singoli territori) che non presentava soluzioni di continuità. Invece da due giorni sempre più comuni possono - con cautela - affermare di essere usciti dalla prima fase dell’emergenze e di non avere più pazienti positivi nelle liste consegnate giornalmente nelle mani dei sindaci.

LA BASSA

La più alta percentuale di comuni che negli ultimi giorni sono diventati “Covid free”, cioè senza malati tra i residenti, è concentrata nella fascia meridionale della provincia di Pordenone. Si parte da Cordovado, uno dei territori di confine con il Veneto (Città metropolitana di Venezia) che da ieri non ha più nemmeno un contagiato. C’è solo un residente in quarantena dopo essere venuto a contatto - in passato - con un paziente positivo. Sempre ieri, si è liberato dal virus anche il comune di Pravisdomini, i cui tre guariti su tre comprendono anche il sindaco, Davide Andretta. Sette, invece, i guariti di Pasiano, comune che conta solo un residente in quarantena preventiva ma da venerdì zero contagiati. Poche centinaia di metri più ad ovest, c’è Prata di Pordenone, un territorio quasi schivato dal Coronavirus: c’erano due contagiati sino a pochi giorni fa, ma sono entrambi definitivamente guariti. Ma le cose vanno bene anche a Pordenone, dove si era toccato un picco massimo di più di 100 contagiati: oggi se ne contano “solo” 23, con ben 84 guariti già certificati. E sta andando verso quota zero alla voce malati anche Caneva, uno dei centri più colpiti dal contagio in relazione al numero di abitanti: i malati erano 26, ora sono soltanto tre. Restano ancora 11, invece, i sacilesi positivi al Coronavirus.

ALTA PIANURA

Il comune di San Giorgio della Richinvelda ha “salutato” il sesto guarito del suo territorio. E siccome i malati conteggiati dall’inizio dell’emergenza erano altrettanti, significa che anche nella terra delle barbatelle il virus è almeno per ora scomparso. Tra i guariti figura anche il presidente del Pordenone Calcio, Mauro Lovisa. Vivaro invece non è mai stato toccato dal contagio, rappresentando un caso raro. Gli fa compagnia Budoia, che non ha nemmeno mai avuto un residente in quarantena preventiva. Il contagio è scomparso anche da Polcenigo, comune che ha pianto due vittime, tra cui la più giovane della provincia, il 44enne Walter Rolando Rodriguez. Montereale Valcellina festeggia il nono e ultimo guarito mentre ad Arba non sono mai stati registrati malati, così come a Cavasso e a Sequals. Fanna e Pinzano, invece, sono usciti dalla lista dei comuni con contagi negli ultimi giorni.

LA MONTAGNA

L’unico comune attualmente toccato dalla presenza del Coronavirus nella fascia montana è Vito d’Asio, che conta un malato residuo. Da Erto e Casso sino a Clauzetto è tornata invece la lunga linea colorata di bianco, che significa “Covid free”. Dall’inizio dell’emergenza, l’intera area montana pordenonese ha fatto i conti con due soli malati: uno a Claut e l’altro a Vito d’Asio. Ultimo aggiornamento: 09:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA