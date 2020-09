PORDENONE - La notizia è atterrata ieri mattina sulle scrivanie del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria: durante una festa di laurea che si è svolta alcuni giorni fa nel Pordenonese, potrebbe essere nato un focolaio di Coronavirus. L’opera di monitoraggio, infatti, ha permesso di individuare i primi casi positivi che sarebbero partiti da una prima persona contagiata e parte del ricevimento stesso. Nessun partecipante, al momento, ha manifestato i sintomi della malattia, come ad esempio tosse, febbre o la perdita del gusto e dell’olfatto. Non si tratterebbe quindi di un focolaio di malati, bensì di un possibile “cluster” di contagiati asintomatici, dettaglio non di poco conto. Ma la preoccupazione è cresciuta comunque e ora sono state attivate tutte le procedure di tracciamento dei contatti. Secondo quanto si è potuto apprendere, non si sarebbe trattato di un ricevimento con molte persone, quindi l’operazione per circoscrivere il percorso del virus non dovrebbe essere “estrema”. Ma nel frattempo sono sorte altre difficoltà, legate alla reticenza di alcuni partecipanti di fronte all’obbligo di isolamento fiduciario imposto dall’Azienda sanitaria.

I FATTI

La festa di laurea, avvenuta circa dieci giorni fa in provincia di Pordenone, era “dedicata” a una giovane che aveva completato il suo percorso di studi in Medicina. Durante lo scorso fine settimana, però, a valle di un’operazione di screening, è emerso il primo caso positivo. Così, ieri mattina, il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale si è riunito per affrontare il problema. Sono già stati individuati i primi dieci soggetti - tutti venuti a contatto con il caso positivo - da monitorare attentamente in regime di isolamento, ma è verosimile che nelle prossime ore il numero delle persone coinvolte nell’opera di tracciamento si possa allargare, come ormai è consuetudine in casi come questo. Il prossimo passo sarà quello di passare dagli isolamenti ai test, con le “convocazioni” che potrebbero partire a breve nei confronti dei contatti più stretti. La sfida è sempre la stessa: cercare di limitare la “corsa” del virus, anche se la preoccupazione in questo caso è data soprattutto dal fatto che la festa di laurea in questione si è svolta circa dieci giorni fa e il ritardo da colmare è già importante. Conforta solamente il fatto che al momento nessuno abbia manifestato sintomi gravi della malattia, ma il timore è sempre quello che il contagio possa poi spostarsi nelle famiglie, con il rischio di raggiungere persone anziane o particolarmente fragili.

IL CASO

Non c’è però solamente la preoccupazione legata alla situazione epidemiologica che potrebbe scaturire dal caso legato alla festa di laurea avvenuta nel Pordenonese. Nello stesso contesto, infatti, il Dipartimento di prevenzione ha dovuto fronteggiare anche un’altra piccola emergenza, data dal fatto che alcuni partecipanti alla stessa festa non avrebbero gradito il provvedimento di isolamento e avrebbero addirittura coinvolto i propri legali per palesare le proprie rimostranze. Un tentativo andato a vuoto, dal momento che il decreto di isolamento è scattato ugualmente. © RIPRODUZIONE RISERVATA