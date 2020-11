PORDENONE - Mentre i contagi crescevano, facendo segnare l’ormai classico raddoppio ogni cinque-sei giorni, le forze umane in campo restavano le stesse. E al lavoro “normale”, fatto di indagini epidemiologiche sul territorio e tamponi, si aggiungeva il monitoraggio nelle scuole. «Reggiamo ancora una o due settimane», spiegava Lucio Bomben, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asfo, il 9 ottobre. Quel momento è arrivato: il tracciamento, l’architrave della lotta al virus sul territorio, è saltato. E più di duecento persone positive sono ancora in attesa di essere contattate dall’Azienda sanitaria. Erano 150 sabato, ma l’impennata dei contagi, avvertita anche in provincia di Pordenone, ha fatto lievitare ancora questo numero. Significa che più di mille persone (si calcola che per ogni positivo debbano finire in isolamento cinque contatti stretti) attualmente sono libere di circolare e potenzialmente di diffondere il virus.

LE DIFFICOLTÀ

«Di queste 150 persone - ammettono dal Dipartimento di prevenzione dell’Asfo - non sappiamo letteralmente nulla». L’unico dato è il tampone positivo, ma non si è avuto il tempo per compiere l’indagine epidemiologica, che consiste nel tentativo di ricostruire spostamenti e contatti del paziente contagiato. I buchi sono due: l’origine della trasmissione del virus, che per questi casi è sconosciuta, e la mappatura della catena del contagio. «Durante il fine settimana cerchiamo di recuperare parte del lavoro», prosegue ancora l’analisi degli esperti. Ma nel frattempo si aggiungono nuovi contagi, altri cittadini da isolare e “interrogare”. E il sistema accumula ritardi. L’unica operazione che attualmente si riesce a compiere e quella relativa ai contatti all’interno delle singole famiglie: per ogni positivo, scatta la quarantena per il nucleo convivente. Ma il tracciamento si ferma lì, manca totalmente la ricerca dei contatti al di fuori delle famiglie. In queste ore è in corso l’ennesima riorganizzazione interna al Dipartimento di prevenzione. È finalizzata a liberare una quota di personale da destinare al lavoro di tracciamento. Ma il virus corre più veloce, e l’operazione non sarà sufficiente.

L’AIUTO

La bandiera bianca alzata dagli esperti della prevenzione ha indotto l’Azienda sanitaria a chiedere aiuto. E una piccola rivoluzione è stata annunciata ieri da Michele Chittaro, direttore sanitario dell’Asfo. Entro una settimana, infatti, arriveranno rinforzi. Non dalle classiche graduatorie, ma da due corpi che metteranno a disposizione le loro forze per l’emergenza. «Esercito e Protezione civile - spiega Chittaro - ci invieranno personale per rafforzare le nostre capacità di tracciare i contatti dei positivi. Si tratterà di innesti fondamentali in questo momento di difficoltà». In provincia di Pordenone arriveranno due medici e quattro infermieri, messi a disposizione da esercito e Protezione civile. Il personale si dedicherà esclusivamente alle operazioni di tracciamento. Mercoledì, invece, scadrà la manifestazione di interesse interna all’Asfo per la cessione ai privati del servizio drive-in per l’effettuazione dei tamponi diagnostici a Maniago e al Deposito giordani di Pordenone. I soggetti interessati però potranno iniziare a lavorare solamente tra la metà e la fine di novembre. Ci sono stati intoppi anche sul versante relativo all’acquisto di due macchinari da destinare ai laboratori specializzati nell’analisi dei reagenti. «Presto anche questa procedura sarà sbloccata», ha assicurato Chittaro. Intanto però i ritardi si accumulano: in provincia si fanno pochi tamponi e non si riesce più a tracciare i contatti dei contagiati.

