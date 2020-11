PORDENONE - Da ieri in tutte le scuole superiori della regione in classe sono rimasti soltanto gli insegnanti. Per gli studenti è nuovamente scattata la didattica a distanza: tutti a casa per seguire le lezioni online. Così come previsto dall’ultimo Dpcm e dalle limitazioni legate all’inclusione della regione Friuli Venezia Giulia nella zona gialla. Ma rispetto al “lockdown scolastico” della scorsa ondata pandemica stavolta gli istituti rimarranno aperti e i professori potranno essere presenti al fine di garantire alcune attività. Come quelle di laboratorio - in particolare negli istituti tecnici e professionali - e le attività previste per gli alunni con disabilità e per quelli che vivono in zone non fornite di connessioni e quindi impossibilitati a collegarsi.

VIRUS IN AULA

Intanto nelle ultime ore la Regione ha reso noti alcuni dati riguardanti la diffusione del virus nelle diverse scuole del territorio regionale. Complessivamente - i numeri registrano la “fotografia” del sistema scolastico fino a due giorni fa - le scuole in cui il virus è entrato sono 109. Con un totale di 186 alunni risultati positivi. Il territorio provinciale con il più elevato numero di istituti scolastici “contagiati” è quello di Pordenone: sono 34 le scuole in cui si sono registrati casi di positività tra gli studenti. Segue Trieste dove il virus ha colpito in 32 scuole. A Udine - nonostante il numero di istituti molto maggiore rispetto agli altri territori regionali - sono invece 28 le scuole in cui il Covid ha fatto breccia. Il territorio goriziano mostra il dato più basso: 15 le scuole con casi di infezione. Ma dove il virus si è inserito con maggiore facilità e frequenza? Sempre secondo i dati regionali il maggior numero di casi, con il 34% sul totale, è emerso nelle scuole superiori. Seguono le scuole medie con il 18& di positività. La percentuale di alunni positivi scende nelle scuole dell’infanzia (elementari e materne) con l’11% dei casi. La minor diffusione, 4% del totale, si è invece registrata nei nidi. Ed anche sul base di questi dati che nei licei e negli altri istituti superiori si torna a fare lezione con i tablet a casa.

I PROF IN CLASSE

«I dati sui contagi - spiega Simonetta Polmonari, rappresentate dell’Associazione pordenonese dei presidi - sono spiegabili poiché tra gli studenti più grandi ci sono stati diversi casi di contagio non legati alla presenza a scuola. Abbiamo visto situazioni di contagio sia legate ai mezzi di trasporto che agli sport di squadra. Con ragazzi positivi anche in classi o scuole diverse ma accomunati dalla stessa appartenenza a una squadra sportiva. Rispetto al ritorno alla didattica a distanza le scuole superiori hanno molto investito nella strumentazione e nella connessione degli istituti. È anche questo che ora consentirà ai docenti di insegnare dalle aule».

LE GARANZIE

«In pochissimo tempo alle superiori si è passati dal 50, al 75 per cento e ora alla totalità degli studenti a distanza. La scuola sta davvero dando prova di una grande flessibilità. Si è dovuto buttare a mare un’organizzazione in presenza con un assetto orario e rifare tutto da capo in tempi record». Teresa Tassan Viol, responsabile regionale dell’Associzione dei presidi, non ha dubbi: «Con mille difficoltà, tra cui quella di reperire tablet e pc sul mercato, la scuola tenta di dare le stesse opportunità a tutti gli studenti. Con particolare attenzione alla presenza di chi ha difficoltà speciali legate a disabilità e nelle attività laboratoriali. Oltre a dotare le famiglie che ne sono prive degli strumenti necessari al collegamento da casa».

Ultimo aggiornamento: 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA