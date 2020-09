Ancora contagi a Casa Serena, infettato un altro ospite anziano nella struttura

PORDENONE - Il contagio non si ferma nella residenza per anziani "Casa Serena" di Pordenone. Oggi, lunedì 28 settembre, è stato infatti rintracciato un altro ospite anziano positivo al Coronavirus. Non ha sintomi rilevanti, sta bene ed è stato portato nel nucleo Covid della struttura. Il contagio fa riferimento al terzo piano della casa di riposo, dove si è sviluppato il focolaio principale. Tutti negativi, invece, gli altri ospiti testati nonché gli operatori sanitari. © RIPRODUZIONE RISERVATA