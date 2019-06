Fine dell'incubo, il 33enne dopo 13 mesi esce dal carcere con 100 euro

di Marco Agrusti

Antonio Consalvo è un uomo libero ed è tornato a casa dalla sua famiglia dopo 13 mesi di carcere. Per far uscire il 33enne pordenonese dal penitenziario di Negombo, nello Sri Lanka, ci sono voluti circa 100 euro (20mila rupie) di ammenda e un anno di attesa. Arrestato il 28 aprile del 2018 all'aeroporto di Colombo, la capitale dello Sri Lanka, perché trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana, il 30 maggio Consalvo è stato condannato a 12 mesi di detenzione. Ne aveva già scontati 13 in attesa della...