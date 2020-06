Polizia locale, il Comune assume un nuovo agente per 4 mesi: al via il concorso

Il Comune di Maniago assume. E lo stesso fanno gli enti locali dell'Uti delle Valli e Dolomiti friulane. Un'opportunità soprattutto viste le difficoltà occupazionali nel settore privato e quindi il posto fisso diviene un approdo sicuro ancora più ambito. Del resto la copertura di posti nei vari municipi della montagna pordenonese, divenuti vacanti con alcuni pensionamenti, non era più procrastinabile. Ci sono interi settori sotto organico e per questo le amministrazioni comunali già nei mesi scorsi avevano deliberato per procedere con i concorsi pubblici. L'emergenza sanitaria aveva bloccato il loro svolgimento. Nei giorni scorsi si è svolta ad esempio la prova scritta per l'assunzione di un funzionario amministrativo categoria D per il Comune di Maniago.

CONCORSO DI POLIZIA LOCALE«Si tratta del primo di una numerosa serie di concorsi, che darà la possibilità di impiego a un buon numero di persone - è l'annuncio del sindaco Andrea Carli -. Tra le tante opportunità che si apriranno di qui a breve, mi preme segnalare il concorso a tempo determinato (4 mesi) per agente di Polizia locale, i cui termini di presentazione delle domande scadranno proprio oggi». «Segnalo questo concorso con la speranza che questa opportunità possa essere colta dalle persone, auspicabilmente del territorio, che intendono maturare un'esperienza nella Polizia locale o, più in generale, nella Pubblica amministrazione - ha aggiunto Carli -. È necessario un diploma di scuola superiore. Negli ultimi anni le persone coinvolte in questo servizio stagionale hanno maturato un'esperienza utile per affrontare con successo concorsi per posti a tempo indeterminato».

SELEZIONE E PROVEPer gli aspiranti è necessaria una discreta preparazione fisica: le prove consisteranno infatti in una fisico-attitudinale e in un colloquio. La prova fisico-attitudinale è una corsa di 1000 metri da realizzare entro 5 minuti per le concorrenti di sesso femminile ed entro 4 minuti e 30 secondi invece, per quelli di sesso maschile. L'esito della prova sarà espresso in termini di idoneità/non idoneità, senza attribuzione di punteggio. Saranno ammessi alla prova orale tutti i concorrenti risultati idonei alla prova fisico attitudinale. Solo per fare un paragone - ma in quel caso le prove erano multiple, perché si trattava di un concorso per il posto fisso -, a Spilimbergo lo scorso anno quasi la metà degli aspiranti non si dimostrarono idonei sotto il profilo fisico, pregiudicandosi in questo modo la possibilità di proseguire nelle selezioni.

