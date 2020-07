SAN VITO - Il Comune a caccia di personale ma non sempre ci riesce. Sarà infatti indetto un nuovo concorso per individuare una figura di istruttore direttivo amministrativo categoria D (laureati) del Comune di San Vito, dopo che la prima ricerca non ha dato l'esito sperato. Invece disco verde per il concorso per due posti per direttore contabile amministrativo, categoria C (diplomati), per il municipio. Previsto invece per la prossima settimana il concorso per un posto da operaio addetto alla manutenzione delle aree verdi e potature.



TUTTI BOCCIATI

L'esito è stato chiaro: nessuno dei 26 candidati alla prova per istruttore direttivo amministrativo categoria D del Comune di San Vito ha superato la prova scritta e quella tecnico-pratica. Questo ha portato a non organizzare gli orali e dunque vedere costretto l'ente comunale a indire una nuova selezione. Quando? Certamente dopo l'estate, probabilmente ottobre. Due i concorsi promossi dall'amministrazione sanvitese ancora prima dell'emergenza Covid-19: per un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, e per due istruttori contabili amministrativi, categoria C.

Quest'ultima selezione si è da poco conclusa con la prova orale per i cinque candidati che hanno superato la prova scritta e tecnico-pratica su circa 150 aspiranti che si erano presentati. Anche l'ultima fatica, l'orale, è andata bene per i cinque che si ritrovano al termine della procedura tutti in graduatoria. Ora le verifiche in corso per capire quali candidati accederanno al posto fisso in municipio a San Vito. Ma non tutte le ciabelle riescono col buco. Ben diverso dall'esito del concorso per istruttore direttivo amministrativo contabile che non ha avuto neppure la prova orale. La commissione ha pubblicato un avviso in cui ha comunicato che nessuno dei candidati ha superato le prime due prove, scritta e tecnico-pratica.



NEL PALAZZETTO

Le due selezioni si sono tenute alcune settimane fa al palazzetto dello sport, necessario per garantire il distanziamento previsto per il contenimento del virus. Dei 77 candidati che hanno fatto domanda di partecipazione al concorso per istruttore direttivo amministrativo categoria D, alla prova scritta si sono presentati in 26. Ventidue di loro hanno partecipato anche alla prova tecnico-pratica. La commissione ha valutato gli elaborati ma non li ha ritenuti sufficienti per poter accedere alla prova orale. Cancellata. Per il Comune è stata fumata nera visto che non è riuscito a raggiungere la formazione di una graduatoria per la necessaria assunzione. Invece erano 190 gli iscritti per i due posti da istruttori contabili amministrativi, categoria C.

Alle prove si sono presentati in 80, ma alla fine per la commissione solo 5 hanno raggiunto la votazione utile per accedere all'orale che poi hanno tutti passato finendo in graduatoria.



IL GIARDINIERE

In realtà a fine febbraio, in epoca pre Covid, il Comune aveva bandito un terzo concorso con l'obiettivo di procedere quanto prima alle selezioni, ma l'epidemia ha allungato i tempi e in questo periodo, sbloccati i concorsi, si può procedere con le prove: si tratta del concorso per un posto da operaio addetto alla manutenzione delle aree verdi e potature. L'appuntamento è per la prossima settimana, l'8 luglio. Le selezioni andranno avanti per tre giorni. I candidati ammessi sono 7 e il Comune spera di raggiungere fumata bianca così da spuntare una nuova casella dell'organico comunale. (em) © RIPRODUZIONE RISERVATA