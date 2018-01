Concerto di un gruppo Skinhead nel Giorno della Memoria

di Elisa Marini

AZZANO DECINO - Il“Langbard Club”, che dal 2015 ha una “sede” in via Zuiano ad, ha deciso di organizzare un concerto il 27 gennaio,Un evento che ha scatenato l’ira del Circolo del Partito Democratico di Azzano Decimo.«Sabato, in località Zuiano di Azzano Decimo, si terrà unaorganizzatadalche fa capo al gruppo fronte veneto skinhead - si legge nella nota del. L’iniziativa, pur svolgendosi in un sito privato e non interferendo con l’attività amministrativa, non può lasciare indifferenti, in quanto si richiama apertamente aidella nostra storia. Il repertorio musicale dei gruppi che si esibiranno, infatti, include brani che inneggiano all’Olocausto e ad altre inaccettabili forme di violenza che non dobbiamo dare per scontato di avere sconfitto per sempre». Il tutto non Giorno della Memoria.