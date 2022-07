Con i cani antidroga al concerto rap, la Finanza sequestra 40 spinelli

PORDENONE - Guardia di finanza con i cani antidroga al concerto rap di sabato,16 luglio, al parco di San Valentino a Pordenone. Il controllo dei militari del Comando provinciale si è concluso con il sequestro di 38 spinelli e la segnalazione di tredici consumatori alla Prefettura.

Il dispositivo di controllo è stato integrato da Cafos e Caboto, due unità cinofile antidroga provenienti dal Gruppo di Gorizia, grazie al cui fiuto sono stati selezionati, tra i tanti spettatori accorsi all’evento, decine di sospetti, 13 dei quali trovati in possesso di 31 spinelli già confezionati con hashish e marijuana.

La ricognizione delle aree prossime al varco di ingresso, operata non appena terminato l’ingente afflusso di pubblico, ha permesso di rinvenire, sparsi sul terreno o nascosti tra gli arbusti, altri 7 spinelli e diversi grammi di hashish e marijuana, verosimilmente abbandonati non appena diffusasi la voce della presenza delle Fiamme Gialle con le unità cinofile. Le persone segnalate verranno convocate dalla Prefettura per l’avvio del previsto percorso di recupero.