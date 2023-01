Giorgia in giugno a Trieste con il suo tour “Blu live”

TRIESTE - Dopo il doppio sold out di Elisa di inizio dicembre, il Politeama Rossetti di Trieste attende il concerto di una delle voci più amate di sempre. Sabato 3 giugno (alle 21), a salire sul palco sarà nientemeno che Giorgia, per l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo tour “Blu Live”, che toccherà, tra maggio e giugno, i principali teatri d’Italia e, in una fase autunnale i palasport delle più importanti città italiane. Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con “Blu”, un album vero, in bilico tra emozione e ragione, Giorgia torna quindi sui palchi di tutta Italia, tra cui quello di Trieste, a quasi quattro anni dalla sua ultima esibizione in regione, tenuta nel 2019 a Villa Manin. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl e Friends and Partners, in collaborazione con Regione Fvg, PromoTurismoFVG e Politeama Rossetti, sono in vendita dalle 18 di ieri sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .