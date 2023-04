Paola & Chiara, le regine del Festivalbar a Lignano Sabbiadoro, tornano dopo vent’anni all’Arena Alpe Adria. Erano gli anni del Festivalbar, tra la fine degli anni Novanta e i primi anni 2000 e l’Arena Alpe Adria traboccava di pubblico, che accorreva per ascoltare e cantare dal vivo le hit dei grandi nomi della musica pop italiana. Tra quei nomi due sorelle che iniziavano a conquistare le classifiche nazionali e internazionali: Paola & Chiara.



PAOLA&CHIARA

Ora sono tornate e per annunciare al mondo questo ritorno le due cantanti hanno scelto il palco del Festival di Sanremo, dove hanno conquistato tutti con “Furore”. Sull’onda di questo nuovo sorprendente successo ci sarà anche un nuovo attesissimo tour e tra le date non poteva certamente mancare la casa che già vent’anni fa le aveva elette regine dell’estate: è tutto vero, domenica 20 agosto, Paola & Chiara live all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, all’interno della rassegna Nottinarena, organizzata da FVG Music Live e Vigna PR in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG. Biglietti in vendita dalle ore 13:00 di lunedì 3 aprile, online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.



ARTICOLO 31

La reunion del duo che ha fatto la storia del rap italiano passa dal Festival di Majano: J-Ax e Dj Jad, gli “Articolo 31”, hanno segnato due decenni di musica e cultura underground, firmando canzoni e album capolavoro che il pubblico potrà riascoltare nei prossimi concerti estivi. Il duo, infatti, infiammerà il palco dell’area concerti al 63° Festival di Majano, il prossimo 10 agosto (opening act con Wlady dj set). I biglietti per il concerto, che si annuncia fra i più attesi dell’estate musicale del Friuli Venezia Giulia, saranno in vendita a partire dalle 14 di lunedì prossimo sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.promajano.it.



GIANNI MORANDI

Il secondo grande nome di Villa Manin Estate è l’eterno ragazzo della musica italiana, Gianni Morandi. Superata a pieni voti la prova di Sanremo come co-conduttore e con i concerti nei palazzetti praticamente tutti esauriti, in estate tornerà in tour. E non poteva mancare anche il Friuli Venezia Giulia fra le mete dell’estate. Gianni sarà protagonista della serata di sabato 8 luglio, alle 21, a Villa Manin. I biglietti saranno disponibili dalle 14 di lunedì, online su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Il concerto di Villa Manin sarà una splendida occasione per ripercorrere la sua straordinaria storia artistica.