Pizzicati con l'auto di mamma e papà a drogarsi in zona industriale

di Paola Treppo

FONTANAFREDDA (Pordenone) - Cinquedi età compresa tra i 17 e i 19 anni sono statial Prefetto di Pordenone come assuntori dia seguito di alcuni controlli eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Sacile il primo e il 2 gennaio scorsi per prevenire e reprimere lo spaccio e il consumo di droga tra i giovani.Lunedì primo gennaio, intorno alle 23.30, i militari dell’Arma della stazione dihanno controllato un’auto in via delle Tecnologie, nella zona industriale, un’area di Fontanafredda dove i ragazzi si incontrano proprio per drogarsi, lontano da oggi indiscreti. A bordo della macchina c’erano tre ragazzi, tutti del posto, unodi 19 anni, un 19enne senza occupazione e un 20enne che da poco ha iniziato a lavorare.La vettura dove sono stati controllati è di proprietà di uno deidei giovani. I tre sono stati trovati in possesso di unin plastica che emanava un forte odore die che conteneva proprio residui di quella sostanza stupefacente. In auto anche un contenitore di vetro a chiusura ermetica che conteneva mezzo grammo di marijuana e, infine, un altro piccolo contenitore con un tappo a vite dove era stato messo sempre mezzo grammo di “maria”.Il giorno dopo, sempre nella stessa zona industriale, poco prima di mezzanotte, i carabinieri hanno controllato un’altra automobile. Pure in questo caso a bordo c’erano tre giovani, tutti di Fontanafredda: unadi 17 anni, uno studente di 19 anni e un loro amico in cerca di lavoro di 19 anni. Nell’abitacolo dell’auto, di proprietà di uno dei genitori dei tre ragazzi, i militari dell’Arma non hanno trovato droga perché i giovani l’avevano nascosta sotto aie avevano anche tentato di gettarla via alla vista delle divise, per non finire nei guai. Anche in questo caso si trattava di piccole quantità di marijuana.Per i giovani alla guida sono stati richiesti degli accertamentiall’ospedale di Pordenone: se chi stava conducendo la macchina aveva prima assunto droga scatterà la denuncia perin stato alterato per assunzione di sostanze stupefacenti. Droga e trincia tabacco sono stati posti sotto