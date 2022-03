I Comuni del Friuli Venezia Giulia scrivono al governo: serve l'autonomia energetica regionale

PORDENONE - Sos dei Comuni Fvg per i rincari delle utenze e delle materie prime: per questo è stata inviata da parte dei quattro Comuni capoluogo una richiesta ufficiale e formale a Regione e Governo con cui gli amministratori pubblici chiedono interventi robusti a favore degli enti locali per mitigare il caro bollette e l'aumento dei costi delle materie prime e ribadiscono la necessità di un'autonomia energetica regionale. La richiesta avanzata dai quattro sindaci di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste al Governatore Fedriga, al Presidente Draghi e al Ministro Franco è «di prendere in reale considerazione la possibilità di dare vita a una moratoria per tutto il 2022 che consenta a cittadini e aziende in difficoltà un piano di rateizzare delle fatture delle utenze sino al 2024, senza oneri aggiuntivi e, soprattutto, senza il timore di vedersi interrompere le forniture». «L'allarme dei Municipi per il rincaro dei costi dell'energia si alza da ogni comune della nostra Regione - ricorda il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani- i costi che dobbiamo affrontare rischiano di mettere in ginocchio i bilanci comunali e di aumentare le tariffe dei servizi. I Comuni sono il primo presidio sociale dei cittadini e non vanno indeboliti». «Questo scenario - continua Ciriani-, oltre ad allarmare per gli enormi costi diretti che non sappiamo come coprire, ci preoccupa anche per i costi indiretti in termini sociali che rischiano di diventare rapidamente gravi. È quanto mai necessario che le Istituzioni competenti provvedano da subito ad avviare una nuova politica energetica che acceleri il processo di autonomia del nostro Paese».