PORDENONE - Con il calo progressivo dei contagi e l'arretramento della quarta ondata, tornano i comuni Covid free nelle province di Pordenone e Udine. Lo si apprende consultando la mappa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Il colore blu scuro (alto livello di contagio) è praticamente scomparso dalla cartina, mentre in provincia di Pordenone sono tornati liberi Barcis, Cimolais, Clauzetto e Castelnovo.



IL BOLLETTINO

Intanto ieri solo 186 contagi in 24 ore, uno dei dati più bassi da diveri mesi a questa parte. In Friuli Venezia Giulia su 1.480 tamponi molecolari sono stati rilevati 44 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 2,97%. Sono inoltre 2.191 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 142 casi (6,48%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 214. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 (20,43%), seguita da quella 30-39 (13,98%) e da quella 20-29 anni (13,44%). Nella giornata di ieri sono stati registrati i decessi di tre persone: una donna di 87 anni di Cormons (deceduta in ospedale), un uomo di 84 anni di Udine (deceduto in ospedale) e una donna di 83 anni di Udine (deceduta in ospedale).



I DETTAGLI

I decessi complessivamente sono pari a 4.776, con la seguente suddivisione territoriale: 1.167 a Trieste, 2.279 a Udine, 910 a Pordenone e 420 a Gorizia. I totalmente guariti sono 284.334, i clinicamente guariti 253, mentre le persone in isolamento calano a 18.583. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 308.175 persone con la seguente suddivisione territoriale: 66.556 a Trieste, 127.886 a Udine, 74.552 a Pordenone, 34.701 a Gorizia e 4.480 da fuori regione. Il totale dei contagi è stato ridotto di un'unità in seguito alla revisione di un caso nell'area di Pordenone.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina un infermiere e un terapista; nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale tre infermieri, un operatore socio sanitario, un'ostetrica e un tecnico; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale un biologo. Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di due ospiti e un operatore. Sta calando anche il contagio all'interno delle strutture sanitarie, dopo settimane con centinaia di casi e con gli ospedali alle prese con l'assenza di personale a causa del Covid. È la cartina al tornasole del calo della quarta ondata della pandemia.