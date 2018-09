Il comune dove la domenica è vietato tagliare l'erba

di Lorenzo Padovan

VIVARO - Stop a motoseghe e rasaerba che disturbano la quiete della domenica mattina. Lo ha imposto, con un'ordinanza,che potrebbe diventare l'idolo di quanti abitano nei pressi di boschi e giardini e che, soprattutto nelle giornate festive, vengono svegliati anche all'alba da vicini zelanti che tagliano l'erba o fanno la legna per l'inverno. Un provvedimento che potrebbe quindi fare scuola ed essere adottato da tante realtà contermini, nelle quali la convivenza con realtà agricole e zone residenziali non è sempre idilliacaorario considerato un buon compromesso tra quanti vogliono dormire di più e chi deve fare i lavori domestici e ha la possibilità di farlo magari solo di domenica. E non è tutto: l'uso di rasaerba e motoseghe (assieme a tutti gli altri utensili che producono rumori assordanti, compresi