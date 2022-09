PORDENONE - Ripulire corso Vittorio Emanuele costerebbe troppo. Bisognerà quindi affidarsi alla buona volontà dei proprietari degli immobili, gli stessi che però negli ultimi anni non sono quasi mai intervenuti. Il niet definitivo è arrivato direttamente dalla viva voce del sindaco Alessandro Ciriani, che ha deciso di intervenire dopo la segnalazione relativa alle ragnatele e all'incuria che trionfano in corrispondenza delle arcate più alte dei portici della Contrada. «L'operazione - ha spiegato il primo cittadino di Pordenone - l'abbiamo effettuata alcuni anni fa, durante il mio primo mandato da sindaco. Allora ci era costata addirittura 100mila euro. Adesso la spesa sarebbe verosimilmente molto maggiore. Per questo non possiamo permetterci di ripulire completamente i portici di corso Vittorio Emanuele, anche se ce ne sarebbe il bisogno. È meglio aspettare tempi migliori, speriamo che passi questo momento complicato dal punto di vista finanziario». Niente da fare, quindi, anche se il Comune è a conoscenza dello stato in cui versano alcune arcate di corso Vittorio Emanuele. «I proprietari - ammonisce sempre il primo cittadino di Pordenone - potrebbero prendersi maggiormente cura degli spazi come quelli del corso, per dimostrare di tenerci al bene collettivo. Ma capiamo che in questo momento le spese sono alte anche per loro».



LA SITUAZIONE

Siamo in particolare nella zona che si trova non lontano dalla storica cioccolateria Peratoner, verso l'imbocco del vialetto che poi porta al Bronx. Ma la stessa condizione è condivisa da diversi portici. A dominare in questo caso sono le ragnatele. Sono ramificate, alcune abitate dai ragni, altre visibilmente abbandonate dagli inquilini con otto zampe. Ci sono anche lucernai e rosoni nelle stesse identiche condizioni. L'aspetto è quello tipico della sporcizia e non si fa una bellissima figura. Lo stesso accade in corrispondenza degli angoli degli archi che di fatto reggono i portici del corso. Anche in questo caso polvere e ragnatele si sono accumulate ormai da anni. E come testimoniano le commesse dei negozi che si affacciano sulla zona del corso interessata dalla situazione «abbiamo visto fare le pulizie solamente una o due volte negli ultimi anni». Il Comune in questo caso non ha alcuna competenza (se non quella già esercitata in passato e relativa a una pulizia generale di tutto il corso), perché quella porzione di portico in realtà dovrebbe essere tenuta pulita dai proprietari degli immobili. Non sa chi li occupa in affitto, ma proprio da chi ne detiene la proprietà. Ed ecco che qui vengono fuori le macro-differenze, tra sezioni di portico tenute in modo perfette e altre di fatto abbandonate. È la stessa situazione che si vive ad esempio sotto il portico di via Roma, dove sempre le ragnatele fanno bella mostra.