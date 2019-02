Il Comune produrrà energia con i pannelli fotovoltaici

di Marco Agrusti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Una città che provvede da sola a fornire l'energia necessaria ad alimentare le nuove postazioni di ricarica per le auto elettriche e che allo stesso tempo pensa al futuro e diventa produttrice di energia elettrica. È l'obiettivo che si è posta l'amministrazione Ciriani per il 2019, quando grazie a un piano regionale sarà rinnovato il parco auto comunale. Si passerà all'alimentazione elettrica, ma per fornire energia alle nuove postazioni di ricarica che saranno installate a...