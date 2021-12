SESTO AL REGHENA - Cercasi assessore (donna) e pure in fretta. A Sesto al Reghena, dopo le dimissioni rassegnate il 2 agosto scorso da Franca Versolato, il sindaco, Marcello Del Zotto, non è più riuscito a trovare una persona capace, in qualche modo, di sostituire l'assessora dimissionaria. Tra l'altro, due delle candidate non elette nel 2019, non hanno dato la loro disponibilità a entrare in Giunta. Pertanto, dopo una serie di tentativi andati a vuoto, il primo cittadino ha pensato di pubblicare un avviso pubblico rivolto a tutte le cittadine residenti a Sesto al Reghena che, ovviamente, siano disposte a sposare, sottoscrivere e attuare, il programma elettorale della civica Obiettivi comuni.



La candidata ideale, che dovrà inviare il proprio curriculum entro e non oltre il 7 gennaio, dovrà essere in possesso, come si legge nell'avviso pubblico, di valide esperienze politico-amministrative, professionali o personali, che siano utili alla collettività e alla realizzazione del programma elettorale presentato dalla suddetta lista. In particolare nel settore degli investimenti e delle opere pubbliche o nel settore del turismo, commercio e attività produttive. Deleghe, queste, che facevano capo a Franca Versolato prima che l'ormai ex assessora rassegnasse le dimissioni.



Il sindaco, tra l'altro, intende procedere con una revisione dei referati attribuiti agli assessori in carica e di quelli che si è tenuto per sé. Non solo. Del Zotto vorrebbe nominare un assessore in più, oltre il numero massimo previsto, «in ragione - afferma - delle particolari esigenze di governo locale derivanti dalla necessità di dare corso a interventi mirati e favorire la ripresa socio-economica durante e dopo la pandemia da Covid-19. Nonché di gestire al meglio le importanti opportunità derivanti dai finanziamenti europei confluiti nel Pnrr».

L'uscita di scena di Versolato sta creando non pochi grattacapi al sindaco. Non solo perché l'ex assessore ha dato prova di sapersi muovere con capacità, ma anche perché, al momento, non è stata ancora individuata la figura (femminile, per rispetto delle quote rosa) che potrebbe sostituirla. Versolato aveva presentato le proprie dimissioni per ragioni lavorative e familiari a inizio agosto. Per quanto concerne invece la carica di consigliere comunale, la surroga doveva avvenire con l'ingresso in Consiglio del primo dei non eletti della lista Obiettivi comuni. Nel caso di specie, c'erano due candidati con lo stesso numero di voti: la legge prevede che doveva subentrare il candidato non eletto, secondo l'ordine di lista indicato con la presentazione delle candidature, quindi Antonella Paola Kyriakou. Quest'ultima, avendo trasferito la residenza in un altro Comune, oltre che per ragioni personali e lavorative, aveva anticipato l'impossibilità di ottemperare all'incarico di consigliere comunale.