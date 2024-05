PORDENONE/UDINE -Dai vandalismi ai furti, passando però per i reati informatici, violenza e usura sono i reati che maggiormente preoccupano anche i commercianti del Friuli Venezia Giulia. Questo emerge da una indagine che Confcommercio ha fatto con gli associati del Nordest in occasione della Giornata nazionale "Legalità, ci piace!". Il presidente regionale di Confcommercio , Gianluca Madriz è stato chiaro: "Fenomeni di questo tipo - ha spiegato - hanno anche la possibilità di alterare il mercato". L'indagine ha preso in esame pure i consumatori e le "brutte e dannose abitudini" che mettono in crisi il commercio regolare. È nato, dunque una sorta di identikit del «consumatore illegale», ossia quello che acquista marchi contraffatti o che si serve di servizi non regolari. Ebbene, secondo l'indagine si tratta di un uomo, soprattutto, tra i 18 e i 34 anni che ha in prevalenza un livello d'istruzione medio-superiore, è impiegato, operaio o studente.

ACQUISTI ILLEGALI

Dall'indagine emerge che il 23,4% dei consumatori, ha acquistato prodotti o servizi illegali nel 2023. La quota è leggermente più bassa di quella rilevata a livello nazionale che pari al 24,2%. Il 70,5% di coloro che hanno acquistato in maniera illegale ha utilizzato canali di vendita online e in particolare, il 42,1% ha effettuato acquisti esclusivamente online (valore inferiore al dato Italia pari al 45,6%). I prodotti contraffatti più acquistati sono capi di abbigliamento (61,0%), calzature (36,6%) e pelletteria (27,8%). La maggior parte dell'intrattenimento (69,5% della musica, film, abbonamenti tv) e anche prodotti di elettronica (per il 65,8%) passano dagli acquisti online. L'acquisto di prodotti o servizi illegali è soprattutto connesso a ragioni economiche. Si pensa di fare un buon affare, risparmiando (per il 71,9%), dato in linea a quello nazionale. Per il 70% dei consumatori l'acquisto di prodotti o servizi illegali è piuttosto normale. L'acquisto illegale è effettuato in modo consapevole ( 69,9%, dato superiore alla quota nazionale pari al 68,1%) e la quasi totalità dei consumatori (il 98,7%) sa che ciò può comportare dei rischi. In particolare, i rischi più indicati sono per la salute (69,3%), per la sicurezza (53,8%), per la bassa qualità dei prodotti (48,5%). Il 65,8% dei consumatori del Nord Est è informato sul rischio di sanzioni amministrative per gli acquisti illegali.

PRODOTTI CONTRAFFATTI

Il 67,1% dei consumatori ritiene che sui canali di vendita online sia più facile cadere nella trappola dell'acquisto inconsapevole di merci contraffatte. Al 22,3% degli intervistati è capitato di acquistare online prodotti contraffatti credendo che fossero originali. Gran parte dei consumatori (81,3%, dato superiore a quello nazionale) è d'accordo nel considerare le piattaforme di commercio elettronico e i social media direttamente responsabili, e quindi sanzionabili, per la vendita di prodotti contraffatti sul loro canale online da parte di terzi.