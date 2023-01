Il 2022 si porta via due attività: addio alla Coop Casarsa e alla Bottega d'Arte

AZZANO - Finisce il 2022, e oggi 31 dicembre nel capoluogo chiudono due importanti attività commerciali, la Coop Casarsa e la Bottega d'Arte, due realtà diverse per storia e nascita, che lasceranno un grande vuoto nella cittadina.

PASSAGGIO DEL TESTIMONE

La Coop Casarsa con il nuovo anno passa il testimone a una realtà imprenditoriale molto attiva sul territorio, anche se ancora di ufficiale non c'è nulla su chi occuperà gli spazi, si sa solo che sarà sempre nella grande distribuzione ma non nel settore alimentare. Il consiglio d'Amministrazione della cooperativa casarsese ha attentamente valutato la situazione. La stessa presidente di Coop Casarsa, Sabrina Francescutti, aveva così commentato la chiusura: «Nel mutato e difficile quadro economico, non solo locale ma nazionale, conseguente anche ai forti rincari energetici, la possibilità di subentro da parte di una realtà commerciale extra-alimentare di qualità è stata positivamente valutata in un quadro anche di efficientamento della rete vendita. Il punto vendita di Azzano Decimo - ha spiegato - è stato per noi una presenza importante nella fascia sud della provincia di Pordenone, integrando l'offerta degli altri nostri supermercati contigui di Fiume Veneto e Pravisdomini». La Coop Casarsa aveva aperto a gennaio 2021, quando rilevò il supermercato di via Verdi dal gruppo cooperativo Alleanza 3.0. Un cambio di gestione, sempre all'interno del sistema a marchio Coop, che non solo ha visto garantire il servizio della spesa quotidiana alla comunità azzanese ma lo ha migliorato, dato che Coop Casarsa ha investito nel supermercato operando un restyling che tra ridefinizione degli spazi, ampliamento dei servizi ed eliminazione delle barriere architettoniche, ha consegnato a soci e clienti un punto vendita moderno e funzionale. Il tutto garantendo anche i livelli occupazionali. Ricordiamo che Coop Casarsa è tra le più antiche realtà della cooperazione di consumo, essendo stata fondata nel 1919, ha punti vendita sia in provincia di Pordenone che in quelle di Udine e Treviso.

LA CASA DELL'ARTE



Nel centro di Azzano, in piazza Libertà, chiude dopo quasi 25 anni lo storico negozio di cornici e arte Bottega d'Arte, portato avanti dallo scultore Roberto Raschiotto, dal figlio Fabiano e dalla moglie Anna, figura importante in negozio, con la sua pazienza e simpatia nei confronti dei tanti clienti, si è ben destreggiata e si è fatta conoscere professionalmente. Proprio negli anni '90 Raschiotto decide di aprire il negozio d'arte, con opere e pezzi di artisti locali, friulani e veneti, per dare un futuro al figlio che aveva intrapreso l'Accademia d'arte. Ma non solo, il figlio Fabiano, aveva imparato le tecniche da apportare alle cornici per quadri che realizzava, valorizzando l'attività artigianale. Notevoli e importanti le cornici per gli specchi. «Ci dispiace chiudere spiegano Raschiotto e la moglie Anna ma in questi ultimi anni le spese sono aumentate, specie gli ultimi tre anni, prima la pandemia, poi tutti gli aumenti. E poi perché, è arrivato il momento di chiudere, senza rimpianti. Le cose nascono, vivono e muoiono, quindi se il paese non risponde più come un tempo, meglio chiudere. Nostro figlio, poi ha scelto da alcuni anni di vivere fuori provincia e regione. Le soddisfazioni in questi lunghi anni ci sono state, poi dei periodi meno brillanti - affermano -. Certo questo è stato un negozio che è nato per portare cultura, collegato anche ad eventi d'arte e altre iniziative, ma ad Azzano fare cultura è sempre stato difficile. Vogliamo ringraziare i tanti affezionati clienti che ci hanno seguito in questi lunghi anni - concludono -. Chiudiamo ma siamo certi che molti nostri clienti, soprattutto di Fiume Veneto, Pordenone, Prata, con l'anno 2023 torneranno a trovarci nella nostra casa-studio a Fagnigola. Questo è un lavoro, ma soprattutto una passione. Nessuno potrà mai imporre uno stop».