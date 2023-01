Comune: ridistribuita la giunta, al Commercio spunta Elena Ceolin

PORDENONE - L’assessore comunale Emanuele Loperfido, eletto alla Camera, saluta e ringrazia tutti. Nei prossimi giorni, infatti, lascerà l’incarico. Al suo posto arriverà Elena Ceolin che si prenderà in carico il Commercio. Una figura conosciuta quella di Elena Ceolin che oltre ad aver militato sin da giovane nelle file della Destra è sempre stata nella squadra del sindaco Alessandro Ciriani. Non a caso nel corso del suo primo mandato lo aveva affiancato come portavoce. Ora tutto fa supporre al salto di qualità con l'incarico in giunta. Elena Ceolin dovrebbe prendere in mano il Commercio, settore che conosce bene e non solo perché è la moglie di uno dei commercianti più importanti di Pordenone, Boranga. Inoltre, Ceolin ricopre il ruolo di presidente di Eureka, associazione culturale che organizza il festival Pordenone pensa.

La fascia di vice andrà ad Alberto Parigi, mentre la Protezione civile se l’è già messa in tasca Monica Cairoli. Il Bilancio, infine, per ora resterà al sindaco.