PORDENONE - Lutto nel mondo del commercio cittadino. La notizia della scomparsa della negoziante Fiorenza De Vellis, che aveva 47 anni, ha lasciato sgomenti molti colleghi del centro cittadino. La donna - è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Pordenone - ha suscitato profondo cordoglio e una forte partecipazione. Il suo negozio Fashion e dintorni in viale Mazzini non era stato aperto molti anni fa, ma nei quattro anni di attività la negoziante aveva legato molto con i colleghi della stessa via e del quartiere. Ma Fiorenza aveva anche intrecciato rapporti con le associazioni di categoria. Seppure in pochi anni la donna è riuscita a lasciare in tutti coloro che, nell'ambito della sua attività professionale, l'avevano conosciuta un bellissimo ricordo.

IL PRESIDENTE

E tra i tanti che nella giornata di ieri hanno voluto manifestare il proprio cordoglio è anche il presidente dell'associazione Sviluppo e Territorio Alberto Marchiori. «Apprendo con immenso e grande tristezza della mancanza di Fiorenza, una persona e un'imprenditrice sempre attiva e piena di entusiasmo anche nelle attività cittadine legate al commercio e all'animazione. Lascia un vuoto importante in tutti noi. Sono sinceramente commosso e porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e soprattutto ai figli ai quali dedico un pensiero particolare». Al presidente si unisce l'intera associazione. «La notizia della scomparsa di Fiorenza - ha voluto sottolineare l'amministratore unico Andrea Malacart - è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha rattristato tutti coloro che la conoscevano e che, in modi diversi, hanno avuto il piacere e l'onore di avere condiviso un percorso di strada insieme a lei». Il numero uno dell'associazione Sviluppo e Territorio (della quale la negoziante faceva parte, così come in passato aveva fatto parte della stessa Ascom Confcommercio di Pordenone) poi aggiunge: «Fiorenza era un'imprenditrice molto attiva e partecipe anche alle iniziative cittadine nelle quali il suo entusiasmo e partecipazione erano uno stimolo e un incentivo per tutti». In molti ricordano il suo entusiasmo nella partecipazione alla sfilata di moda nel corso dell'ultima edizione (un paio di anni fa) di Incontriamoci a Pordenone. «È una ulteriore perdita - ha commentato ancora Marchiori - dopo che nell'anno appena terminato ci hanno purtroppo lasciato altri commercianti». Il ricordo va a Sante Falcomer, storico negoziante di Contrada maggiore. Gino Cappelletto, il re delle calzature. E Armando Tesolin, un'istituzione tra i benzinai. E, solo poche settimane fa, i coniugi Valentino Calzolari e Laura Favretto della gelateria Zampolli.