Acqua torbida, «È stato un colpo d'ariete: una specie di tsunami nelle tubature»

CORDOVADO - «Acqua torbida dai rubinetti:» un evento fortuito, definito in gergo tecnico colpo d'ariete, che ha creato un notevole incremento della portata d'acqua, determinando dei flussi anomali. A cui si è aggiunta la vetustà della rete idrica comunale. Sono queste le cause del forte disagio lamentato, per due giorni, dagli utenti dell'acquedotto di Cordovado, che hanno visto uscire dai rubinetti acqua molto torbida e imbevibile.



IL CHIARIMENTO

A spiegare il fenomeno la direzione di Livenza Tagliamento Acque, gestore del servizio di distribuzione: «Si è verificato uno squilibrio di rete. Di solito non dovrebbe creare problemi, ma la rete idrica di Cordovado è molto obsoleta. Lo squilibrio è stato causato da un evento accidentale. Non si è trattato di una falla nella rete, non siamo intervenuti per riparare guasti. Le prime segnalazioni, sulla torbidità dell'acqua erogata dai rubinetti, ci sono arrivate martedì attorno alle 17. Siamo usciti subito e, fatte le verifiche, abbiamo riscontrato un colpo d'ariete, che ha fatto aumentare improvvisamente la portata e mosso i sedimenti interni alla tubatura ferrosa. Quindi abbiamo scaricato in più punti la rete, per riportarla al regime ordinario. Già mercoledì e giovedì la situazione si è normalizzata». Per un paio di giorni, proteste continue, da parte di tanti utenti arrabbiati, sono apparse nella pagina Facebook di Sei di Cordovado se.... Tra le ipotesi social, quella di una donna secondo la quale qualcuno avrebbe prelevato acqua dagli idranti (quelli antincendio), creando così un'anomalia nella rete. Lta sostiene che qualcosa di accidentale, e di non giustificato, è accaduto, ma non ha elementi per confermare che si sia trattato proprio di tale eventualità.



RITORNO ALLA NORMALITÀ

Da ieri l'acqua è nuovamente limpida all'aspetto. Resta il fatto che lo sbalzo improvviso ha mosso sedimenti per ore. Quindi i tecnici di Lta, in accordo con l'azienda sanitaria, hanno effettuato prelievi, di cui si attendono i risultati la settimana prossima, per verificare il livello di potabilità. La direzione di Lta è consapevole del fatto che la rete idrica di Cordovado, rispetto ad altri comuni, è molto vecchia, realizzata decenni fa con tubature non più idonee. Quindi, il disagio potrebbe ripetersi e va risolto a monte. «C'è un problema di tubature a Cordovado. Per questo Lta ha previsto, nel piano quadriennale di programmazione, di ammodernare diversi tratti dell'acquedotto. Si tratta di una rete molto estesa. Questa è l'unica soluzione per evitare altri casi simili», fanno sapere i vertici dell'azienda. Le condotte in materiale ferroso dovrebbero essere sostituite con quelle oggi comunemente in uso, realizzate in ghisa e rivestite internamente di cemento, materiale inerte nei confronti dell'acqua e che non crea fenomeni di torbidità. «Cerchiamo, ogni anno, di effettuare il restyling de i tratti più vecchi della reti idriche - conclude Lta -. Lo faremo anche a Cordovado». © RIPRODUZIONE RISERVATA