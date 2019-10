Una colletta per l'acquisto dei nuovi banchi del Duomo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CANEVA (PORDENONE) - I mercatini di Natale sono tra gli obiettivi della Pro Castello nelle prossime settimane. Questa l'iniziativa che la Pro loco canevese sta organizzando e proponendo alla comunità per la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. Un appuntamento che ritorna in calendario e che negli ultimi anni ha registrato un successo crescente. Bregenz, Costanza, Lindau e San Gallo sono le mete del prossimo Natale per andare alla scoperta di nuove proposte da mettere sull'albero o per decorare le case, ma anche...