Vicolo delle Acque perde Coin casa: chiude lo storico negozio

PORDENONE Quel via vai di camion davanti all’ingresso di vicolo delle Acque, il negozio praticamente svuotato e gli sconti del 60% su quel che è rimasto della merce in vendita erano già un campanello di allarme. Ieri mattina i timori di tanti pordenonesi sono diventati certezza: Coin casa, storico negozio che da lunghi anni attira gli amati di tutto quanto fa arredo, chiude. Per sempre. Rimarrà aperto fino alla fine di aprile poi saluterà la città che per tanto tempo lo ha accolto.

La conferma è arrivata direttamente dall’azienda, contattata telefonicamente: “Coin Spa conferma la chiusura del negozio Coincasa di Pordenone prevista per il 30 aprile. La decisione si è resa necessaria in seguito alla comunicazione da parte della proprietà dell’immobile di un cambio di destinazione d’uso degli spazi attualmente occupati dal negozio. Il personale verrà totalmente riallocato presso la rete di vendita Coin e Coincasa nelle aree limitrofe a cui si aggiungerà, a metà maggio, anche il nuovo store Coincasa di Portogruaro. Coin intende infatti rimanere un punto di riferimento per lo shopping sul territorio, continuando a proporre ai clienti la propria ricca offerta dedicata all’home decoration”.

Ieri mattina nel negozio quando si è sparsa la notizia della chiusura c’è stato un coro unanime di “nooo”: l’appuntamento da Coin casa era una sorta di tradizione dei pordenonesi. Nei tempi d’oro, quando era aperto anche a pausa pranzo, era una tappa fissa e tra un’occhiata ai bicchieri, una alle tovaglie e un’altra ai piatti ci scappava sempre l’acquisto. In molti speravano si trattasse di una chiusura temporanea, come era già accaduto. Ma così non è.

Pordenone perde un altro pezzo importante del commercio locale che contribuiva a dare un’immagine di città. E i franchising “importanti” sembrano preferire sempre più il vicino Veneto a scapito del Friuli.