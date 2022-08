Agguato al buttafuori del Coco Loco: botte da due colleghi dell'agenzia "concorrente"

CORDENONS - Una serata tranquilla all'insegna della musica, del ballo e del divertimento come tante altre. L'estate regala la possibilità di allungare le giornate in compagnia. Ma c'è chi si diverte a rovinarle, alzando le mani. È accaduto l'altra sera nel parcheggio di viale del Benessere utilizzato dalla clientela del Coco Loco. Un buttafuori del locale è stato aggredito da un collega di un'altra agenzia. Gli ha toccato la spalla e quando questo si è girato, gli ha rifilato un violento ceffone sul volto, provocandogli lesioni al naso. Il buttafuori del Coco Loco ha cominciato a sanguinare copiosamente e per questo è stato chiesto l'intervento dell'ambulanza del 118, come pure degli agenti della Squadra Volante della Questura di Pordenone. Il ferito è stato portato al Pronto soccorso del Santa Maria degli Angeli dove è stato medicato e poi dimesso.



«In effetti qualche ora più tardi è tornato - ha spiegato Andrea Serio, uno dei titolari del Coco Loco -. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave. Tutto è accaduto nel parcheggio e i due buttafuori di un'altra agenzia se la sono presa con quello che lavora con noi. Una cosa assurda. Prendi e paghi persone per garantire la sicurezza e per far sì che non accadano episodi come quelli di ieri sera e poi invece... Non so perchè lo abbia aggredito, non conosco il motivo. È, ripeto, una cosA assurda».

Serio e soci hanno puntato molto sulla sicurezza e sui controlli per poter lavorare in pace. E spesso tenere d'occhio decine e decine di giovani è un'impresa ardua. Se non impossibile. Per questo molti locali notturni si avvalgono, attraverso apposite agenzie, di buttafuori che riescono a mantenere l'ordine e a raffreddare gli animi più agitati. Ma, come accaduto nel parcheggio, poi capita che siano proprio dei buttafuori ad alzare le mani.