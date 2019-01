Cocaina tra le pizze: locale chiuso per due mesi. Era il centro dello spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, nella notte di mercoledì 16 gennaio verso le ore 01.30, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante”, nel transitare a Pordenone, in via Tessitura, notava ladella, notando all’interno dellein movimento.I poliziotti al fine di meglio comprendere le circostanze di cosa stesse accedendo, valutavano di approfondire il controllo facendo accesso nel pubblico locale. Nello stesso frangente un uomo cercava di fuggire sottraendosi al controllo disfandosi di una dose di. Iniziava quindi unacon i due agenti delle “Volanti”, al termine della quale l’uomo è risultato essere un cittadino albanese di 28 anni, residente a Pordenone, in possesso di un involucro di cellophane contenente grammi 34 di cocaina e della somma in contanti di 510 euro.Nel contempo sopraggiungeva il pizzeria ildel pubblico esercizio,., il quale a seguito di un controllo veniva trovato in possesso di un involucri di cellophane contenente ulteriori grammi 6.52 diIn considerazione delle circostanze appena accertate i poliziotti provvedevano allanel corso della quale venivano rinvenute, oltre a tutto il necessario per la lavorazione ed il confezionamento delle dosi, tra cui, due bilancini di precisione ed un taglierino.Al termine delle attività il K.A. 27enne cittadino albanese, residente a Pordenone e G.M. 25enne, pordenonese, venivanodel tipo cocaina ex art. 73 D.P.R. 309/90 T.U. – Stupefacenti in concorso tra loro. Il predetto K.A. veniva arresto anche per i reati di Resistenza e Lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. Entrambi venivano associati presso la Casa Circondariale di Pordenone, edNella medesima mattinata sussistendo i presupposti normativi previsti dall’art. 100 DEL T.U.L.P.S. il ordine alla grave situazione per la sicurezza in genere, l’ordine pubblico e la salute pubblica il Questore della Provincia di Pordenone dr. Marco Odorisio ha dispostoIl provvedimento si è reso necessario essendo risultato il locale “Piacere Pizza”,di tipo cocaina, come altresì emerso della parallela attività amministrativa, nonché, anche rischi per la salute pubblica essendo state rinvenute tracce di droga sul bancone vicino al forno ove vengono confezionate le pizze da servire ai clienti.