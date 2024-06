Cocaina. La "scoprono" dai 25 ai 30 anni, quando le possibilità economiche iniziano a diventare indipendenti dalle finanze dei genitori grazie al lavoro. E da quel momento è un dilagare incontrollato, con la richiesta d'aiuto che spesso arriva troppo tardi, quando i danni ormai sono irreparabili. Tra i consumatori seriali, poi, tantissimi insospettabili: professionisti, persone della città "bene", anche 50-60enni che nessuno inserirebbe nella morsa delle sostanze stupefacenti.



E invece è la voce dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale a definire i contorni dell'emergenza: «A Pordenone - è l'allarme lanciato dagli specialisti delle dipendenze - gira davvero tanta cocaina. Il consumo è sempre più alto». E per questo proprio l'ospedale ha organizzato un corso interno per formare gli operatori sanitari e renderli in grado di rispondere alla necessità più impellente: disintossicare chi non riesce a liberarsi dalla "signora in bianco". E sullo sfondo compare anche un nuovo nemico: è il crack, arrivato in città come un killer silenzioso di vite e dignità.



Trattamento del disturbo da cocaina



L'evento formativo promosso dall'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha come titolo "Trattamento del disturbo da uso di cocaina". In cattedra salirà il dottor Ernesto De Bernardis, che ha alle spalle una grande esperienza proprio nella gestione dei pazienti che devono affrontare il lungo e tortuoso percorso che li porterà a liberarsi dalla dipendenza dalla cocaina.



Gli "allievi", invece, saranno gli operatori sanitari che lavorano all'interno dell'area delle dipendenze dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. E se c'è stato bisogno di un evento formativo interamente incentrato sul problema della cocaina, significa che in città l'uso della sostanza ha raggiunto livelli critici. A proporre l'iniziativa è stata la primaria Cristina Meneguzzi, che dirige la struttura alla quale si rivolgono le persone cadute nella rete delle droghe. E allo studio ci sono quelle tecniche - ancora poco conosciute - che potrebbero permettere agli esperti di settore di somministrare trattamenti sempre più efficaci ai pazienti. «Al momento - spiega infatti la dottoressa Meneguzzi - non esiste un farmaco specifico per il trattamento della dipendenza dalla cocaina, come esiste invece per altre sostanze. Ci sono però dei protocolli sperimentali, dei quali proprio il dottor De Bernardis (docente dell'evento di formazione interno all'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, ndr) è uno dei massimi esperti. L'iniziativa, quindi, ha l'obiettivo di aggiornare il personale sulla messa a terra di questi protocolli».



Gli effetti della polvere bianca



La cocaina è una droga subdola, più di tante altre. Viene definita anche dagli esperti come una sostanza tra quelle "prestazionali". Un eccitante, apparentemente (ma solo apparentemente) con pochi effetti negativi iniziali. In abbinata, poi, c'è l'immagine sociale che la "signora in bianco" si porta dietro: dagli eccessi dell'alta società alle feste, dai grandi ricchi alle celebrità. Insomma, un quadro ingannevole che porta poi al precipizio. E Pordenone in questo senso non fa sconti, perché a detta degli esperti il consumo di cocaina in città «è molto, molto alto. E di sostanza ne gira tanta». Anche tra gli insospettabili e anche tra i giovani. L'abuso, secondo il dipartimento delle dipendenze di Pordenone, inizia però a manifestarsi concretamente «a partire dai 25-30 anni». Quindi all'inizio dell'età lavorativa. In provincia si parla apertamente di un problema in crescita, con la cocaina che sempre più spesso viene abbinata all'alcol oppure all'eroina. Dopodiché sono in aumento anche i cocainomani cosiddetti "puri", che entrano in ospedale con alle spalle una dipendenza riferita unicamente alla cocaina.



La coca dei poveri: il crack



Ma a Pordenone inizia ad affacciarsi anche la cosiddetta cocaina dei poveri. Il nuovo nemico si chiama crack e l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha già individuato i primi consumatori di una sostanza molto diffusa ad esempio nell'Italia meridionale. Una dose di crack costa in media dieci euro e i suoi effetti sono devastanti, sia dal punto di vista fisico che da quello della vita sociale. E anche se le dimensioni del fenomeno non sono - ancora - le stesse della cocaina, la spia rossa si è accesa anche in ospedale a Pordenone.