PORDENONE - Molesta fino al punto che i titolari dei locali pubblici erano costretti a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per tutelare i proprio avventori. L'ultima volta è successo la scorsa settimana, quando una 48enne di origine romena ha infastidito oltre misura i clienti del Bar Primavere. È stato l'ennesimo intervento della Squadra Volante, quello che ha fatto scattare l'intervento del questore Luca Carocci, che ha firmato un Daspo urbano che vieta, per i prossimi due anni, l'ingresso della donna in quattro bar della città. Se verrà nuovamente trovata al Primavera, al Tiffany, al Commercio e all'Art Cafè rischia una denuncia per inosservanza al provvedimento della Questura. Tra giovedì, venerdì e sabato la Questura ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio con l'impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di Padova e di ulteriori equipaggi di Pordenone. Nel corso dei servizi coordinati dal dirigente Marco Stamegna a Pordenone, Aviano e Sacile, sono state controllate complessivamente 200 persone, 43 veicoli e 6 esercizi pubblici. Un 27 cittadino afghano, in fase di regolarizzazione del soggiorno, è stato denunciato per il reato detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (è stato trovato in possesso di 5,82 grammi di hascisc). Sono state inoltre contestate due violazioni amministrative ai sensi a persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale (verranno segnalati in qualità di assuntori alla Prefettura). I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.