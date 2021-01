Claut sommersa dalla neve: interventi sugli edifici a rischio

CLAUT (PORDENONE) - Messa in sicurezza strade, tetti e reti tecnologiche a Claut. I Vigili del Fuoco di Pordenone hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza dei tetti di alcuni edifici pubblici del comune di Claut, su richiesta del Sindaco Gionata Sturam. A causa delle abbondanti nevicate delle scorse settimane e della posizione dei tetti dei fabbricati aggettanti sulle pubbliche vie, si è convenuto di realizzare tali interventi utilizzando l'autoscala come piattaforma di lavoro per garantire un punto di ancoraggio sicuro per gli operatori SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) operanti direttamente sul tetto per un più rapido intervento.

Nella mattinata di ieri le operazioni si sono svolte sulla sede del Municipio, mentre il pomeriggio è stato dedicato alla scuola elementare, con gran sorpresa e curiosità dei bimbi presenti, tutti curiosi col naso all'insù. Nella giornata odierna è in corso la messa in sicurezza della palestra e delle scuole medie. Nei prossimi giorni sono previsti interventi sui tetti del Palaghiaccio e della Stazione Forestale. La finalità è anche quella di liberare le strutture tecnologiche presenti, fondamentali per il servizio pubblico.

