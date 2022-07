PORDENONE - La pordenonese Claudia Maraston è tra i mille fisici più importanti del mondo. Il riconoscimento è stato conferito dalla pubblicazione Research.com e vede Maraston al 715mo posto a livello planetario. «Al mondo - ha spiegato soddisfatta l’astrofisica e accademica che da anni vive nel Regno Unito - ci sono qualcosa come un milione di fisici. Questo riconoscimento mi rende estremamente orgogliosa. Ho scoperto di essere tra i primi mille nomi durante una cerimonia per la consegna delle lauree, aprendo per caso la mia casella di posta elettronica. So che la mia lista di pubblicazioni è valutata molto bene e mi aspettavo di essere inserita. È stata comunque una grande emozione, perché si tratta di un premio dovuto puramente al lavoro di ricerca». Claudia Maraston, accademica all’università di Portsmouth (nonché vincitrice nel 2018 del prestigioso premio Eddington Medal for Astronomy), nel 2020 (in pieno lockdown) ha pubblicato il suo ultimo prestigioso lavoro, che consiste in un database composto da 60mila spettri di stelle. Si tratta di materiale per elaborare modelli di galassie nell’universo. Tutto questo è stato possibile grazie al telescopio americano Sloan. «Ora - rivela la scienziata originaria di Pordenone - sto lavorando ad un nuovo progetto, che punta a guardare alle cosiddette stelle morte, quindi ad un’indagine sui buchi neri e le stelle di neutroni». Prima, però, un attimo di pausa per godersi il fatto di essere tra i primi mille fisici del pianeta da cui Claudia guarda le stelle.