Soprano, attrice e docente di canto muore a soli 51 anni stroncata da un tumore

E' morta ieri, giovedì 12 agosto, a soli 51 anni Claudia Grimaz, artista friulana a tutto tondo apprezzata in particolare per le sue raffinate doti canore. Soprano, attrice e insegnante di canto al liceo musicale “Percoto” di Udine, Claudia Grimaz da tempo stava facendo i conti con un tumore che alla fine l'ha soppraffatta.

Dopo aver frequentato l'istituto Deganutti a Udine, Claudia Grimaz si era prima diplomata in canto al conservatorio “Tomadini” di Udine e successivamente l'abilitazione all'insegnamento presso Conservatorio di Musica "Tartini" di Trieste.

Dagli anni Novanta era stata tra le protagoniste di numerosi spettacoli, fra teatro e musica, legati al recupero delle tradizioni così come pure all'impegno civile, con numerose puntate nell'ambito della musica jazz. Tra le prime e più importanti esperienze, quella nel coro del testo teatrale di Pier Paolo Pasolini "Turcs tal Friul", per la regia di Elio De Capitani sulle musiche di Giovanna Marini.

L'ultimo progetto musicale al quale aveva lavorato, per l'associazione Euritmica, era stato nei mesi scorsi “Un Amore Supremo-Musica fra terra e cielo” assieme al trio jazz di Francesco Bearzatti, Luca Colussi e Gianpaolo Rinaldi, su testo di Valerio Marchi. Un intenso omaggio a John Coltrane al cui debutto, per le sue condizioni di salute, non aveva potuto partecipare.