Il vaso che purifica l'aria: un'idea che vale 900mila dollari

di Lorenzo Padovan

SPILIMBERGO - Partita da una tesi di laurea, conquista il mercato e, la piattaforma mondiale di crowdfunding che dal 2009 aiuta i progetti innovativi a diventare realtà.ed è stata fondata dache hanno inventato un vaso intelligente per purificare l'aria. Natede, questo il nome del vaso del futuro, è stato ordinato da 5.000 persone in 50 paesi del mondo, posizionandosi come «il- spiega una nota - più redditizio di sempre sulla piattaforma Kickstarter». Clairy ha dato vita a una soluzione tecnologica e di design che proietta nel futuro il concetto di vaso per piante perdirettamente da uno smartphone. Alcuni esperimenti e stress test condotti dall'Università di Firenze «hanno