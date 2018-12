Tre ragazzi del Nordest a Las Vegas con la loro macchina che rende l'aria pulita

di Marco Agrusti

PORDENONE - Si dice che ciò che avviene a Las Vegas debba restare necessariamente a Las Vegas. Vero per i matrimoni-lampo celebrati da religiosi improbabili o per le vincite al casinò, non per gli affari. La seconda partecipazione della startup pordenonese Laboratori fabrici al Ces, la fiera mondiale della tecnologia e dell'innovazione che si tiene ogni anno a gennaio nella città più conosciuta del Neveda, infatti, non dovrà restare confinata tra le luci dei grandi alberghi e delle case da gioco. Dovrà essere invece il definitivo trampolino di lancio per il rauscedano Alessio D'Andrea e per i suoi due soci. I tre ragazzi ambiziosi, alcuni anni fa sono partiti da un'idea:a che si respira negli spazi interni, nelle case come nelle aziende, e pensare questo oggetto come un componente di design. Scommessa vinta, dal momento che, il