Claire D trionfa al premio Mia Martini: è nata una stella della canzone italiana

SAN VITO - C'è una nuova stella che brilla nel firmamento delle voci canore italiane: Claire D ha trionfato al Premio Mia Martini. È successo a Bagnara Calabra, paese di Mimì, dove si è tenuta l'ultima manche del prestigioso Premio che in questa edizione particolarmente ricca di talenti ha visto esibirsi insieme i finalisti dell'edizione 2020 e 2021.

L'ARTISTA

Claire D, nome d'arte della cantante siciliana Chiara Lo Presti, adottiva friulana, ormai da 14 anni residente a San Vito, nel corso delle tre serate di gara, tenutesi dal 6 all'8 dicembre, ha saputo conquistare la giuria d'eccellenza sotto la direzione artistica di Franco Fasano, regalando di sera in sera una performance sempre più intensa del suo brano Solamente tu scritto ed arrangiato dall'autore Beppe Frattaroli, canzone che fa parte del suo nuovo progetto discografico intitolato Voglio vivere così da maggio scorso presente su tutti gli store digitali.

LA VITTORIA

All'unanimità la giuria, composta da Franco Fasano, Mario Rosini, Carmela Novaldi e Isabel Zolly ha decretato la sua vittoria consegnandole l'ambito trofeo in qualità di Nuova proposta per l'Europa 2020. Durante la kermesse, Claire D ha inoltre ricevuto dal maestro Rosini, un premio extra per la migliore interpretazione. Al suo rientro in Friuli, la comunità sanvitese, nella persona del sindaco Alberto Bernava, assieme agli assessori Giulia Napoli e Andrea Bruscia, durante una breve cerimonia pubblica, che si è tenuta nel fine settimana in sala consiliare, ha elogiato Chiara per i risultati raggiunti sottolineando «l'importante traguardo conquistato dalla concittadina. É una vittoria che ci rende orgogliosi».

LA FELICITÁ

Commossa e felice Chiara, ha detto: «È stata un'esperienza unica. Ho apprezzato sin da subito la professionalità ma soprattutto l'umanità di tutto lo staff, a cominciare dal patron Nino Romano che si è adoperato sempre al meglio per garantire una gara degna di nota, ma anche dei giurati e, infine dei tecnici della segreteria organizzativa e di quelli di palco. Il Premio Mia Martini è sicuramente una vetrina prestigiosa per un artista ed è pertanto nelle mie intenzioni farmi strumento della bellezza che Mimì ha lasciato al mondo, adoperandomi per la realizzazione di nuovi progetti artistici che siamo degni di questo premio a lei dedicato».

LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE

Come si diceva, la prestigiosa rassegna canora italiana ha visto al primo posto la cantante Claire D con il brano Solamente tu estratto dall'album Voglio vivere così, scritto. Claire D si è aggiudicata anche il premio come migliore interpretazione consegnatole da Mario Rosini, una tra le voci più prestigiose del panorama canoro tricolore. «L'affermazione di Claire D è il coronamento di un percorso affrontato con serietà - ha affermato a margine dell'evento, Beppe Frattaroli - un disco nato prima del Covid-19 e realizzato alla vecchia maniera, senza l'ausilio di suoni virtuali, in studio, da musicisti di grande livello come, Michele Di Toro, Amedeo Ariano, Francesco Puglisi e Jorge Ro e Daniele Di Bonaventura. Sono grato a Claire D e al suo produttore esecutivo Giovanni Boz - conclude Frattaroli - per avermi affidato la direzione artistica di questo importante progetto». Una passione per il canto e la musica che Chiara Lo Presti ha ereditato dalla nonna materna, mezzo soprano del coro di Santa Cecilia. Una dote speciale che con perseveranza e passione ha coltivato negli anni, fino al raggiungimento del traguardo del Premio Mia Martini, coronamento di un bellissimo percorso artistico.