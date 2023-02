Il colosso, leader nello sviluppo di soluzioni per il passaggio di fluidi per uso domestico. Fitt e Claber, entrambe fondate nel 1969, oltre che l'appartenenza al Nord Est italiano, sinonimo del connubio tra innovazione tecnologica ed eccellenza del Made in Italy, condividono un modo di fare impresa che affonda le sue radici nei sistemi valoriali di due famiglie, Mezzalira e Spadotto, che hanno saputo evolvere il paradigma imprenditoriale, affermandosi sul mercato nel rispetto dei valori e del legame con il territorio.Proprio questo comune denominatore ha permesso di trovare una immediata intesa tra le due realtà che ha portato alla firma di un accordo che vede l'ingresso di Claber nel Gruppo Fitt. Nel passato sono state molte, infatti, le occasioni di collaborazione tra le due aziende sulla base di uno scambio di competenze e sinergie di business che hanno preparato il terreno per questa acquisizione, che si fonda sulla volontà di mettere a fattore comune le reciproche conoscenze in ambito materiali, e la scelta di porre la responsabilità sociale al centro del proprio operato per crescere insieme, piuttosto che optare per soluzioni più immediate e meno lungimiranti come vendere a grandi gruppi esteri o delocalizzare la produzione.Claber conta oggi circa 180 dipendenti distribuiti nei 2 siti produttivi e nel Centro Logistico dislocati nella provincia di Pordenone. Nel 2021 ha raggiunto i 39 milioni di euro di fatturato in Italia e in oltre 80 paesi esteri.L'accordo permette a Fitt di potenziare la propria offerta in termini di soluzioni complete per il mondo dell'irrigazione domestica, in grado di associare all'innovazione dei materiali sostenibili, una gestione efficiente e responsabile dell'utilizzo di una risorsa sempre più preziosa quale l'acqua. Da tempo Fitt pone la sostenibilità al centro delle proprie scelte d'impresa indirizzando i propri investimenti nella creazione di prodotti che mirano ad essere carbon neutral. Questa operazione nasce dalla volontà di unire le competenze tecnologiche e i risultati della Ricerca&Sviluppo di Claber e Fitt per rispondere alla crescente sensibilità ecologica e sociale delle persone, valorizzando al contempo il patrimonio di esperienza umana e industriale del nostro territorio a livello internazionale» dichiara Alessandro Mezzalira, presidente di Fitt.