AVIANO (PORDENONE) - Da prigioniero politico in Albania ad essere uno dei tasselli fondamentali per il Gruppo Domovip di Aviano, diventando finalmente cittadino italiano: è la storia di Sabri Domi, che negli ultimi trent'anni ha trasformato la propria esistenza con l'impegno e la caparbietà. Sabri è nato nel 1962 in Albania, dove ha trascorso la prima metà della sua vita. Originario di Durazzo, dopo la caduta del comunismo ha preso parte all'esodo degli albanesi ed è giunto in Italia in nave, il 5 marzo 1991. «Lo stato comunista era chiuso e oppressivo: appena il governo è cambiato, moltissimi di noi hanno approfittato per emigrare». L'Albania comunista è stata particolarmente dura per Sabri. «Nel corso del regime sono stato condannato a otto anni di prigione: ero stato accusato di agitazione e propaganda contro il partito, e così sono stato recluso come prigioniero politico. Io, in realtà, ero un semplice muratore, ma il comunismo in Albania non tollerava che qualcuno parlasse male del partito. Sono uscito di prigione il 10 gennaio 1991, e appena due mesi dopo sono partito per l'Italia».



L'ARRIVO

Sabri è sbarcato a Brindisi e da lì è andato in Sardegna, poi a Bolzano - dove è nata la sua prima figlia - e infine a Pordenone, dove ha messo radici. Prima di entrare a far parte del Gruppo Domovip, una decina di anni fa, aveva lavorato a lungo per Fadalti. «Arrivare in Italia, per me e per molti altri, è stata la realizzazione di un sogno: tutto sembrava incredibile - racconta -. Quando eravamo giovani, nonostante fosse proibito, guardavamo di nascosto la televisione italiana, e immaginavamo la vita al di là del mare. In Albania eravamo affamati e mancava tutto, anche i vestiti». Sabri parla con grande riconoscenza del Gruppo Domovip. «Qui ho trovato una grande famiglia, c'è un clima di amicizia e siamo tutti molto contenti. Dobbiamo ringraziare il nostro presidente Carraro, sempre disponibile all'ascolto e a dare una mano a tutti i suoi dipendenti. Ora abito ad Aviano, grazie all'aiuto di Domovip ho comprato casa e mi sono sistemato. Non potrò mai ringraziare abbastanza Bruno».



IL TRAGUARDO

Sabri vive con la moglie, Markeliana, e le due figlie Sara e Chiara. «Avere ottenuto la cittadinanza è un passo importante per me: da un lato perché, fin dal nostro arrivo in Italia, era un po' il sogno di tutti, e dall'altro perché mi permette di essere tranquillo sotto vari aspetti». L'affetto di Sabri per il suo datore di lavoro è ricambiato, come testimoniano i tre aggettivi scelti da Bruno Carraro per descriverlo: «È straordinario, volenteroso e instancabile. È una di quelle persone che aspirano al successo: ormai per noi è diventato di importanza primaria. Ha sempre avuto una grande voglia di lavorare e si fa voler bene da tutti. Vista la sua esperienza decennale come muratore segue la parte direzionale dei cantieri, in particolare per quanto riguarda edilizia e manutenzioni. È anche molto adattabile: se in uno dei gruppi siamo a corto di dipendenti, so di poter contare su di lui».



L'IMPRENDITORE

«In Metro, l'azienda del Gruppo Domovip che costruisce piscine e idromassaggi, collaboriamo con l'associazione Nuovi vicini, che inserisce all'interno delle aziende persone provenienti dall'estero - spiega Carraro -. Ne abbiamo assunte parecchie che si sono dimostrate meritevoli: persone sempre sorridenti e con tanta voglia di fare, nonostante tutti i problemi e le disgrazie che sono state costrette ad affrontare nel corso della loro vita. Parliamo di gente che è stata in prigione o ha lavorato in miniera e che ora, dopo aver perso molti anni a causa delle difficoltà, vuole riprendere in mano la vita e riscattarsi. Dare loro la possibilità di realizzarsi ci riempie di orgoglio».