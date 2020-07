PORDENONE - Non c’è solo il Coronavirus. Non ci sono solo le regole anti-contagio. L’organizzazione di eventi deve ancora passare dalle circolari relative alla sicurezza emanate dopo i fatti di Torino, quando durante la finale di Champions League del 2017 persero la vita nella calca tre persone. Così, anche una rassegna come l’estate in piazza XX Settembre, nonostante le limitazioni relative all’afflusso di pubblico, dovrà essere ulteriormente regolamentata. Nel dettaglio, è stato deciso con ordinanza di vietare la vendita e il consumo di bevande in lattina o in bottiglia di vetro, ma anche l’ingresso nell’area delimitata della piazza degli spray al peperoncino.

IL PROVVEDIMENTO

Nel dettaglio, gli eventi soggetti a limitazioni saranno quelli legati alla Notte rosa e a Pordenone Pensa, i concerti di Jazzinsieme, la Notte di San Lorenzo, gli show di Lorena Favot e dei Polinote, il Music in Village e la manifestazione del 31 agosto. È stata ravvisata la necessità di intervenire per contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine e sicurezza pubblica e per evitare fenomeni di pericolo, rischiosi per la sicurezza pubblica ed il degrado urbano ed ambientale, causati dall’abbandono generalizzato di contenitori di bevande pericolosi per l’incolumità pubblica, quali bottiglie di vetro e lattine, che possono trasformarsi in oggetti contundenti atti a ferire le persone. È stato anche stabilito che l’accesso all’area degli eventi e l’utilizzo improprio di spray urticanti del tipo spray OC – Oleoresin Capsicum (comunemente detto al peperoncino) nonché la detenzione di qualsiasi tipo di bombolette contenente sostanze lacrimogene o paralizzanti, potrebbe anch’esso costituire un serio pericolo per l’incolumità delle persone.

«In occasione della manifestazione "Estate in città 2020" - si legge nell'ordinanza -, come così come riportate nel cronoprogramma che costituisce parte integrante del Piano della sicurezza, sono previsti diciassette eventi sul palco di piazza XX Settembre, in altrettante date, dove la presenza di spettatori prevista sarà superiore alle 200 persone, per cui prevedendo un forte afflusso di persone, durante questi spettacoli saranno disposte nella piazza più stringenti misure di safety (sicurezza, ndr), con il controllo degli accessi e uscita del pubblico attraverso varchi vigilati». Gli altri eventi non presenti nell'elenco dell'ordinanza, invece, non saranno soggetti alle stesse limitazioni.