Va al matrimonio dell'amico, si sente male, torna a casa e muore

MANIAGO - Il mondo dello sport piange Cinzia Del Mistro, maniaghese di 47 anni scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri dopo tre giorni di agonia. La donna, che domenica mattina si trovava con il marito al matrimonio di un amico, poco dopo le 22 aveva deciso di tornare a casa, accusando qualche malessere. Poi il ricovero in ospedale e ieri la morte. La causa sarebbe un terribile infarto che non ha lasciato scampo alla donna.

Ad annunciarlo, la società Asd Maniago Vajont con un lungo post sui social: «Vola Cinzia, ridi, canta e balla come hai sempre fatto. Pensaci tanto. Noi lo faremo». Del Mistro, infatti, era una figura importantissima per il club, una sorta di tuttofare della società calcistica, alla quale si era unita dopo che il marito era entrato nella dirigenza.

IL RICORDO

Era una persona unica, allegra e sempre sorridente, attaccatissima alla squadra. La domenica arrivava presto al campo per dare la carica ai giocatori, dopo si metteva prima in biglietteria e poi al chiosco a servire da bere durante l'intervallo. Guai a chi le toccava i suoi ragazzi. Era la prima a congratularsi con loro per la vittoria e la prima a consolarli in caso di sconfitta. I giocatori non la dimenticheranno mai, era divenuta parte fondamentale della squadra - dice l'allenatore dell'Asd Maniago Vajont Giovanni Mussoletto, amico della donna -. Non ho ancora parole. Eravamo tutti insieme domenica al matrimonio, cantavamo e ballavamo e poco dopo abbiamo saputo la notizia. Era una persona dal cuore grande. Ci mancherà tantissimo». Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da chi aveva conosciuto la 47 enne, dai suoi amici, concittadini e dai tifosi del Maniago e Vajont, che la descrivono come una donna in grado di trasmettere positività grazie al suo sorriso. «Entrare in campo, per me e per i miei ragazzi, non sarà più la stessa cosa», dice mister Mussoletto, ancora sconvolto dall'accaduto. Tantissimi i messaggi anche per il marito Daniele, che con la donna formava una coppia simbiotica, come ricordato dagli amici: «Erano unici, l'anima della compagnia». Un amore fatto di complicità e spensieratezza, come raccontato dalla società: «Erano sempre pronti a dar vita a siparietti divertenti. la vostra era una coppia alimentata da un amore che non si ferma qui, ma che continuerà in eterno».