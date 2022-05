AZZANO - È stato liberato l'imprenditore marocchino sospettato di essere un grossista della droga. El Aamari Khalid, 37 anni, marocchino, residente a Fagnigola, titolare di una ditta individuale che si occupa di trasporto, ieri mattina ha reso interrogatorio negando ogni coinvolgimento nel traffico di hascisc stroncato dalla Squadra Mobile di Pordenone e che ha permesso di sequestrare 5 chilogrammi di stupefacente proprio in un immobile di sua proprietà. I suoi avvocati - Marco Borella e Massimo Noè - nel corso dell'udienza di convalida ieri hanno puntato sul piano indiziario mostrando al gip Rodolfo Piccin visure camerali dell'azienda di Khalid e fatturato. Conta su una quarantina di furgoni e dà lavoro a 36 autisti che si occupano di consegne. La droga? È stata sequestrata in una casa che Khalid ha acquistato all'asta e sta ristrutturando. «Aiuta molti connazionali - spiega l'avvocato Borella - e in quella casa ospita due giovani. Ha un'attività importante, non c'entra con alcun giro di stupefacenti». La droga è stata trovata in un copertone da camion, sotto una tettoia. Chiunque avrebbe potuto nascondere lì lo stupefacente, perché l'area è di libero accesso, così come all'abitazione. «L'unico collegamento con Khalid - ha insistito la difesa - è la proprietà dell'immobile». Il gip ha convalidato l'arresto, ritenendolo giustificato nell'immediatezza, ma ha liberato Khalid per mancanza di gravi indizi.



IL MACELLAIO

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Brahim Ziani, 40 anni, anche lui marocchino, residente a Pescincanna e difeso dall'avvocato Carla Panizzi. Sotto il bancone della macelleria islamica di Spilimbergo, dove lavora, gli è stato sequestrato oltre un chilogrammo di hascisc durante la perquisizione. È difeso dall'avvocato Carla Panizzi. Anche nel suo caso l'arresto è stato convalidato, ma è stata applicata una misura cautelare in carcere. Secondo gli investigatori, l'uomo non avrebbe contatti con i consumatori di hascisc. Gli è stato piuttosto ritagliato il ruolo di grossista, lo stesso che gli era stato attribuito una decina di anni fa, nell'ambito di un'altra inchiesta antidroga che si era sviluppata in Veneto.



LE INDAGINI

Da parte della Squadra Mobile sono in corso approfondimenti sul giro di hascisc stroncato tra Azzano e Fiume Veneto, un filone che, dal gennaio 2021, li ha portati a nove arresti e ventuno indagati. I fari sono adesso puntati sui 5 chili sequestrati a Fagnigola, nella pertinenza della casa in ristrutturazione di proprietà di Khalid, e su coloro che li hanno nascosti nel copertone.