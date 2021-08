Invasione di cinghiali sulla Pedemontana pordenonese: campi di mais devastati

PORDENONE - Invasione di cinghiali sulla Pedemontana della provincia di Pordenone: «Coltivare nella pedemontana sta diventano impossibile». A denunciarlo la Coldiretti a cui stanno giungendo, in questi giorni, diverse segnalazioni per i danni provocati dai cinghiali sul mais. «Non solo nel periodo delle semina - spiegano dall'organizzazione agricola - ma in queste settimane i cinghiali stanno abbattendo decine di ettari con l'intento di mangiare le pannocchie che cominciano a maturare».

«Sto ricevendo tante telefonate tutti i giorni - riferisce il presidente provinciale Matteo Zolin-. I coltivatori sono disperati. Poche settimane fa eravamo in piazza a Trieste così come in tutta Italia, dove abbiamo incontrato i rappresentanti della Regione e presentato la nostra proposta per cercare di risolvere il problema in maniera concreta. Questo è un momento di emergenza. Dopo aver sostenuto i costi di lavorazione e semina, il raccolto è ora distrutto in moltissimi fondi. È una calamità e per tanto vanno adottate -continua il presidente - misure di contenimento adeguate. Ora evidenziamo i danni all'agricoltura ma i rischi sono enormi per la sicurezza stradale, l'ambiente e la salute; dobbiamo garantire la sopravvivenza delle aziende agricole, la gestione del territorio e la tranquillità dei cittadini». (ANSA).