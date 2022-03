Dietro alla girandola di fatture inesistenti a favore di imprenditori cinesi che operano in Italia, c’erano fiumi di capitali illeciti inviati in Cina o in Russia e che tornavano in Italia sottoforma di donazioni destinate a un’associazione no profit costituita a Pordenone, la Fondazione Italia impresa e futuro. Secondo il procuratore Raffaele Tito, non era altro che un meccanismo ideato per riciclare denaro sporco. Ieri ha ottenuto dal gup Rodolfo Piccin il rinviato a giudizio di Roberto Gasparotto, 69 anni, ai domiciliari per altra causa a Valvasone Arzene e difeso dall’avvocato Luca Donadon; di Carmine Truppa, 50enne nato a Castellamare di Stabia difeso da Raffaele Coletta; infine, di Elisa Perinel, 40 anni, di Casarsa, a cui era stata data la presidenza dell’associazione no profit, una «prestranome - come sottolinea l’avvocato Luca Malacart - a cui era stato detto che la Fondazione raccoglieva soldi per i bambini bisognosi».



L’INDAGINE



L’associazione è stata creata l’8 aprile 2019. Contemporaneamente vengono aperti tre conti correnti: uno all’Unicredit di Casarsa e due alla FriulOvest Banca di San Giorgio della Rinchinvelda. Carte di credito e credenziali per le operazioni di home banking erano state data alla Perinel, in qualità di legale rappresentante, ma a occuparsi della movimentazione di denaro, come appurato dalla Guardia di finanza, sarebbe stato Truppa, indicato dalla Procura come il regista del recupero di fondi esteri. Sotto sequestro ci sono 264mila euro arrivati in Friuli dalla Cina e dall’Austria, tra il 30 aprile e il 13 maggio 2019, attraverso sette bonifici. Se il meccanismo si è inceppato, è per via dei continui permessi che Gasparotto, costretto ai domiciliari, chiedeva ai carabinieri di Casarsa per andare dal medico, in farmacia o per altre necessità. I militari si sono insospettiti e lo hanno tenuto d’occhio. Un giorno lo hanno fermato ben lontano dal percorso che avrebbe dovuto seguire per andare dal medico. Scoperti i contatti con Truppa, l’esistenza dell’associazione e il giro di denaro che arrivava dall’estero, hanno fatto fare il passo successo alla Guardia di finanza.



I PROTAGONISTI



L’indagine si è chiusa lasciando delle zone d’ombra. Non è stato possibile individuare né gli imprenditori cinesi che si prestavano a “lavare” il denaro all’estero né il reale quantitativo di soldi movimentati. Truppa e Gasparotto, secondo la Procura, avrebbero agito per conto di qualcuno che doveva far rientrare capitali illeciti, dietro compensi che per Truppa sono stati accertati in 650 euro e per Gasparotto e Perinel in complessivi 14mila euro. La posizione più marginale è quella della 40enne di Casarsa. È stato Gasparotto a coinvolgerla facendole credere che l’associazione non aveva scopi di lucro e avrebbe aiutato i bambini poveri. «L’hanno portata in Camera di commercio, all’Agenzia delle entrate e nella banche - spiega il suo difensore - Dopodiché si sono fatti consegnare credenziali e carte di credito. Ogni tanto le chiedevano di farsi consegnare assegni che doveva consegnare Gasparotto».



LA DIFESA: RAGGIRATA



Dopo un mese uno dei direttori delle banche si insospettisce la convoca facendole presente che c’erano delle anomalie: non si trattava di donazioni di 100 o mille euro, ma di offerte da 40/50mila euro al colpo. «È stata anche portata da un avvocato», continua Malacart sospettando una messinscena e sottolineando che la donna dovrebbe essere al processo come parte lesa, non come imputata. E alla fine le è stata revocata la nomina a presidente, così che non potesse più ottenere assegni a nome della falsa associazione no profit. A luglio, davanti al collegio presieduto dal giudice Eugenio Pergola, comincia il processo.