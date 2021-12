Cimolai trionfa con la medaglia d'oro alle Olimpiadi italiane della saldatura

PORDENONE - Cimolai trionfa alle Olimpiadi Italiane della Saldatura, la competizione organizzata dall'Istituto Italiano della Saldatura (IIS), giunta alla sua sesta edizione e svoltesi a Genova. Nella cerimonia di premiazione, a Genova è stata consegnata la medaglia d'oro a Gheorghe Ovidiu Brici, saldatore professionista di Cimolai Spa, vincitore della categoria C, saldatura a filo continuo con protezione gassosa di lamiere in acciaio al carbonio GMAW plate welder, era accompagnato a ritirare il premio da Eddy D'Anna, Quality Manager di Cimolai. Nello stesso ambito è arrivato in semifinale è stato anche Andriy Kombyeyev, saldatore e vice capo reparto dello stabilimento di Roveredo in Piano.

La categoria in cui hanno avuto la meglio è il processo di saldatura più comune che si possa trovare nelle carpenterie, «ma è l'impiego delle sue diverse varianti, nelle condizioni di lavoro più disagiate, su materiali dalla composizione chimica insidiosa dov'è facile sbagliare, che permette al saldatore di crescere professionalmente ed impegna il resto dell'azienda Cimolai nella ricerca dei prodotti e delle migliori tecnologie», è scritto in una nota dell'azienda. «La loro affermazione è il risultato degli investimenti in istruzione, ricerca e nuove tecnologie promossi dal presidente Luigi Cimolai, che consentono all'azienda di realizzare opere uniche in tutto il mondo, dove la differenza è tuttora data dall'esperienza, dalla passione e dalla professionalità dei collaboratori che ne fanno parte, e che Gheorghe e Andriy ben rappresentano, conclude il comunicato.