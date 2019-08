Cimolai racconta il suo dolore: «Lasciato da Greta, volevo mollare»

PORDENONE - Fresco di vittoria, Davide Cimolai: il ciclista friulano ha vinto pochi giorni fa, il 29 luglio, la terza tappa del Giro di Vallonia. Ed è tra gli azzurri convocati per i Campionati Europei in Olanda, che si disputeranno domenica 11 agosto, due giorni prima del suo trentesimo compleanno.



Eppure il momento più brutto della sua vita, Davide lo ha passato poche settimane fa, durante il Giro d'Italia.

iprendere la bici dopo la corsa rosa mi sembrava impossibile, difficile immaginare e spiegare quello che ho passato, provato e sofferto - ha scritto Cimolai su Instagram - dedico questa vittoria agli amici veri, quelli che mi sono stati vicini nel periodo più brutto della mia vita

.

Mi ero sposato a ottobre, innamoratissimo. Sei mesi dopo, mentre sto partendo, mia moglie mi dice che vuole stare sola, che ha bisogno di tempo e spazio per capire cosa prova nei miei confronti. Mi è crollato il mondo addosso, quando Greta è riuscita a dirmelo volevo tornare a casa. Scoprire che la donna che ami ha perso la testa per il suo nuovo datore di lavoro mi è sembrato pura follia

.



Davide e Greta si erano sposati a Sacile nell'ottobre 2018, era stata una festa del ciclismo. Ma per uno che fa il mestiere di Davide, sempre assente, spesso in trasferta, in allenamento, in presenziate con gli sponsor, il fallimento di un matrimonio è quasi un rischio professionale. Il suo matrimonio è durato pochi mesi, ma il campione friulano ha già dimostrato di saper reagire.

